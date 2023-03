Procissão em honra a São José contou com muitos fiéis e orações

Dia de fé e devoção em honra a São José. Domingo foi dedicado ao santo – com atividades na Paróquia São José – na Cidade Alta, em Alegrete.

O Dia de São José, comemorado dia 19, foi celebrado com uma procissão e missa. A concentração foi na Praça do Bebedouro e a caminhada seguiu pela rua Bento Manoel até a Paróquia, onde os fiéis lotaram a Igreja.

As festividades em honra ao Santo, já tinham iniciado no dia 10 com reflexões sobre os exemplos e a história de fé do esposo de Maria e pai de Jesus na terra, com novena, missas e a animada quermesse.

O grupo Louvor e Adoração da Igreja Matriz, participou da procissão. A missa foi celebrada pelo Pároco Alvano Freitas, com a participação do Padre Pedro Navarro – Pároco da Igreja Matriz Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Visto como um bom pai para Jesus e ótimo esposo para Maria, além de carpinteiro dedicado, José é conhecido como santo defensor das famílias e dos trabalhadores. Aos seus devotos, o santo costuma conceder bênçãos relacionadas a trabalho e casamento.

Por isso, na data em que é celebrado, os fiéis realizam orações e rituais religiosos, pedindo um bom companheiro(a) ou boas oportunidades na carreira. Entre os ritos mais comuns, é possível destacar a “Oração de São José”.

O dia 19 de março é conhecido desde 1621, com o decreto do papa Gregório XV, como dia de São José. A data é motivo de esperança na tradição de muitos católicos, que acreditam que se chover até esta data é sinal de um bom período de precipitações, o que pode-se destacar a chuva que ocorreu na noite anterior, em Alegrete.

