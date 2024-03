Cheias do Rio Ibirapuitã afetam centenas de pessoas em Alegrete

Share on Email

O Boletim da Defesa Civil de Alegrete, emitido hoje às 18h, traz atualizações importantes sobre a situação da região em decorrência da elevação do nível do rio Ibirapuitã. Conforme os dados apresentados, o nível do rio mantém recuo e está a 9,82 metros.

Diante da situação, 134 pessoas foram atingidas, distribuídas em 49 famílias. O que corresponde 27 famílias desabrigadas(75 pessoas). Além disso, 22 famílias foram desalojadas, totalizando 59 pessoas.

Para abrigar e assistir às pessoas afetadas, foram ativados os abrigos no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e no Posto do Bairro Macedo. Os bairros impactados por essa situação são Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar.

A Defesa Civil reforça a importância dos contatos disponibilizados para assistência à população: (55) 3120 1065 e (55) 991589544. É ressaltado também que as ações de socorro e assistência estão sendo realizadas com o apoio dos servidores da Secretaria de Infraestrutura e do Exército Brasileiro.

Destaca-se que, por questões de segurança, as operações de resgate e apoio devem ocorrer durante o período diurno. Além disso, as famílias afetadas estão recebendo acompanhamento técnico da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.