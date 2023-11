Ainda na espera da pavimentação, situação da Avenida Freitas Valle é crítica

Share on Email

Um montante de R$ 496.643,42 foi destinado à pavimentação asfáltica, que ainda não começou a ser realizada. A reportagem do PAT tentou contato com o secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino e o vice-prefeito, Jesse Trindade, e não obteve retorno até o momento sobre o início das obras.

Conversando com alguns moradores da local, eles relatam que a situação da via está caótica. Um empresário que reside na região salientou” existem inúmeros buracos na rua, quando chove a situação piora, mistura buraco, pixe e pedra, realmente a situação esta bem ruim”, salientou o servidor.

No momento que a reportagem estava na avenida Freitas Valle, diversos condutores explanaram sua indignação pelas condições da via. Um motorista até brincou,” Com essa chuva, dá até para pescar nessa cratera”.

Além disso, um investimento anterior de R$ 418 mil, também, já foi realizado no projeto de revitalização do canteiro central da avenida. Nessa etapa, a estrutura antiga foi removida e as calçadas reestruturadas, proporcionando um ambiente mais agradável e seguro aos pedestres.