Aita e Vasquinho conquistam pódio na Volta do Butiazal no Fronteron MTB em Quaraí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último domingo (14), foi realizada a 2ª etapa do Campeonato Fronteron MTB. A cidade fronteiriça de Quaraí foi palco da disputa ciclística.

No total, largaram 130 competidores, na categoria promocional 60 e na categoria competitiva 70 ciclistas. O trajeto previsto para etapa foi reduzido pelas intempéries, chuvas fortes, horas antes da partida. Ampla parte do percurso passaria por riachos e sangas que se elevaram com o acúmulo água.

Alegrete teve representatividade no evento. Na elite masculina Erlan Aita foi bronze. Ele fechou a etapa na terceira posição. O grande vencedor da etapa foi o uruguaio Agustín Moreira, ciclista de Salto.

Outro excelente resultado foi do ciclista Uillian Gonçalves (Vasquinho), que trouxe para casa o título de campeão Sub-23. A cidade contou com mais dois ciclistas, João Vinícius e Fábio Marçal, que completaram a prova, mas não obtiveram pódio.

Esta é a 18ª temporada que iniciou em março na cidade de Rivera com a famosa Cuchilla Negra, abril foi o Butiazal em Quaraí e a próxima parada em Taquarembo no mês de maio com a etapa Vuelta Iporã.

Fotos: Ciclovascão, Tom Lorenzo e Edson Domingues