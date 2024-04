Avó do Matteus sobre a volta do neto: “vou esperá-lo com lentilha e arroz doce, a comida preferida dele”

No universo dos reality shows, onde os competidores são constantemente desafiados e expostos a situações extremas, é fácil esquecer que por trás de cada participante há uma história única, enraizada em laços familiares e experiências de vida. Matteus Amaral, um dos finalistas de um programa recente, trouxe à tona não apenas sua própria jornada, mas também a influência crucial de sua avó em sua vida.

Em uma entrevista ao PAT, a avó de Matteus, Neuza França, compartilhou suas emoções e tradições após a emocionante jornada de seu neto no reality show.

“Quando ele chegar em casa, primeiro terá um abraço muito apertado. Depois, vou preparar sua comida favorita: lentilha e arroz doce, e também um mingau especial que ele adora”, disse a avó, com um brilho nos olhos, revelando a ansiedade e o amor que nutre pelo neto.

Matteus, conhecido por sua gentileza e coração generoso dentro da casa, deixou um vazio emocional em sua família durante os três meses de sua ausência. Sua avó, ainda muito emocionada pela saudade, destacou que esta foi a primeira vez que ele ficou tanto tempo longe de casa.

“Estamos muito orgulhosos de tudo que ele foi dentro da casa. Ele foi verdadeiro e demonstrou muita educação e humildade”, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Matteus conquistou o coração do público e se destacou como um dos finalistas, ao lado de Davi Brito, o campeão, e Isabelle Nogueira, que conquistou o terceiro lugar.

Em meio às lágrimas e sorrisos, a avó de Matteus não poupou elogios ao neto. “Sempre dei muito carinho a ele e ensinei as coisas certas. Ele se tornou o homem que é hoje por causa da criação que recebeu”, compartilhou ela, visivelmente emocionada.

Matteus, por sua vez, não hesitou em expressar sua gratidão e admiração pela avó. Em entrevistas anteriores, ele enfatizou a importância fundamental de sua avó em sua vida, descrevendo-a como uma fonte constante de sabedoria e inspiração.

“Minha avó é tudo para mim. Ela me criou e me deu a base de tudo. Sempre me ensinou a valorizar as coisas simples da vida”, revelou Matteus, demonstrando o profundo impacto que sua avó teve em sua formação.

Além disso, Matteus compartilhou um aspecto comovente de sua relação com sua avó: o sustento familiar. Durante sua juventude, ele ajudava a complementar a renda vendendo os pães que ela fazia. Embora inicialmente tenha sentido vergonha dessa atividade, hoje compreende o imenso amor e dedicação por trás dela.

“Ao ver meus colegas em situações mais confortáveis, sentia vergonha no início. Mas agora percebo o verdadeiro significado por trás disso”, desabafou Matteus, com lágrimas nos olhos, reconhecendo o sacrifício e a devoção de sua avó.

Aos 81 anos de idade, a avó de Matteus continua a inspirar não apenas sua família, mas também aqueles que têm o privilégio de conhecê-la. Sua vitalidade, sabedoria e amor incondicional são um testemunho do poder transformador dos laços familiares e da importância de honrar as tradições que nos moldaram.

Enquanto Matteus celebra suas conquistas no reality show, é evidente que seu verdadeiro prêmio é o amor e apoio de sua avó, cujo legado continuará a guiá-lo em sua jornada pela vida.