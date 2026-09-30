Alegrete abre apenas um posto de trabalho em agosto, segundo o Caged

Município teve 383 admissões e 382 desligamentos no mês; resultado representa forte redução em relação a julho e a agosto de 2026

O mercado de trabalho formal de Alegrete registrou a abertura de apenas um posto de trabalho em agosto de 2026, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na última terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado mostra uma forte desaceleração na geração de empregos formais no município. Em agosto, foram registradas 383 admissões e 382 desligamentos, resultando em saldo positivo de apenas um emprego.

O desempenho também ficou abaixo do registrado no mês anterior. Em julho, Alegrete havia apresentado saldo positivo de 48 postos de trabalho.

Na comparação com agosto de 2025, quando o município havia registrado saldo positivo de 187 empregos formais, a redução também é expressiva.

Comércio concentra saldo negativo

Entre os setores analisados pelo Caged, o Comércio apresentou o resultado mais negativo em agosto. Foram 124 admissões e 148 desligamentos, o que representa um saldo de 24 postos de trabalho a menos.

O setor de Serviços também fechou o mês com saldo negativo. Foram 103 contratações contra 107 desligamentos, resultando na perda de quatro empregos formais.

Na Construção, o movimento foi de estabilidade: o setor registrou 12 admissões e 12 desligamentos, encerrando agosto com saldo zero. Os resultados positivos ficaram concentrados na Agropecuária e na Indústria. A Agropecuária contabilizou 83 admissões e 70 desligamentos, com saldo positivo de 13 postos de trabalho. Já a Indústria registrou 61 contratações e 45 desligamentos, encerrando o mês com saldo positivo de 16 empregos formais.

Saldo de agosto por setor

Setor Admissões Desligamentos Saldo Comércio 124 148 -24 Serviços 103 107 -4 Construção 12 12 0 Agropecuária 83 70 +13 Indústria 61 45 +16 Total 383 382 +1

Acumulado do ano

Considerando os dados com ajustes, Alegrete apresenta saldo negativo de 213 postos de trabalho no acumulado de 2026, até agosto. No período, foram registradas 3.240 admissões, diante de 3.453 desligamentos, resultando na diferença de 213 empregos formais. O desempenho acumulado mostra que, apesar do saldo positivo registrado em agosto, o mercado de trabalho do município ainda apresenta resultado negativo no conjunto do ano.

Últimos 12 meses

Considerando o período de setembro de 2025 a agosto de 2026, os dados ajustados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam saldo negativo de 240 postos de trabalho com carteira assinada em Alegrete. Ao longo dos 12 meses, foram contabilizadas 4.822 admissões e 5.062 desligamentos. Os números mostram que o volume de desligamentos superou o de contratações no período, mantendo o saldo anualizado no campo negativo.

Agosto interrompe ritmo de julho

O resultado de agosto chama atenção principalmente pela diferença em relação ao mês anterior. Depois de registrar 48 novos postos de trabalho em julho, Alegrete praticamente zerou o saldo em agosto.

O cenário também contrasta com o desempenho registrado um ano antes. Em agosto de 2025, o município havia aberto 187 postos de trabalho, enquanto o saldo de agosto deste ano ficou em apenas um emprego.