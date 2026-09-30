Termina greve da Caixa Federal e trabalhadores retornam nesta quarta -feira

Greve durou 14 dias e teve como principal ponto de conflito as mudanças no Saúde Caixa. Trabalhadores de Alegrete e São Francisco de Assis também participaram do movimento

Após 14 dias de greve, os funcionários da Caixa Econômica Federal deverão retornar ao trabalho nesta quarta-feira (30). A decisão foi tomada nesta terça-feira (29) pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), durante o julgamento do dissídio coletivo envolvendo a instituição e os trabalhadores.

A paralisação começou em 10 de setembro e também atingiu as agências da Caixa em Alegrete e São Francisco de Assis. O principal motivo do movimento foi a discussão sobre o custeio do Saúde Caixa, plano de assistência médica utilizado por empregados, aposentados e dependentes.

Segundo Claudia Cassaroto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de Alegrete, que também representa a categoria de São Francisco de Assis, a decisão do TST determina o encerramento da greve e o retorno dos trabalhadores às atividades nesta quarta-feira.

Durante o período de paralisação, as agências precisaram manter o percentual mínimo de trabalhadores previsto nas regras para funcionamento dos serviços essenciais. Conforme informado pelo sindicato, 60% dos funcionários permaneceram trabalhando nas unidades.

Julgamento no TST

Com o impasse nas negociações, a Caixa ajuizou dissídio coletivo na Justiça do Trabalho. O julgamento ocorreu nesta terça-feira, em Brasília.

Entre os principais pontos definidos no julgamento estão a consideração da greve como não abusiva, o encerramento do movimento e o retorno dos funcionários ao trabalho nesta quarta-feira.

Também foi estabelecido um acordo com validade de dois anos. Os dias não trabalhados durante a greve deverão ser compensados pelos empregados no prazo de até 180 dias.

Na parte econômica, foi definido o reajuste pelo índice apresentado pela Caixa, correspondente ao INPC acrescido de 0,6%.

Saúde Caixa

O Saúde Caixa esteve no centro das negociações e foi o principal ponto de divergência entre os trabalhadores e a instituição.

A categoria vinha questionando mudanças relacionadas à participação dos empregados no financiamento do plano de saúde. Durante as negociações, a Caixa apresentou propostas para ampliar sua participação no custeio do plano.

Em 16 de setembro, por exemplo, a instituição informou que havia proposto ampliar de 6,5% para 9% o limite de sua contribuição para o Saúde Caixa.

De acordo com o resultado do julgamento informado pelo sindicato, o Saúde Caixa terá reajuste pelo INPC acrescido de 0,6%, com manutenção das regras existentes.

A Caixa, por sua vez, vinha afirmando que buscava uma solução que garantisse o equilíbrio financeiro e a continuidade do plano. Em comunicado divulgado durante as negociações, o banco afirmou que o financiamento do Saúde Caixa é definido por negociação coletiva e deve preservar a sustentabilidade do benefício.

Negociações não chegaram a acordo

Antes da ida do caso ao TST, representantes dos trabalhadores e da Caixa participaram de diversas rodadas de negociação. Segundo a instituição, foram apresentadas diferentes propostas, mas não houve consenso.

A Caixa afirmou que a retomada das negociações ocorreu com o objetivo de buscar alternativas para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho e destacou a manutenção de um canal de diálogo com as entidades representativas dos empregados.

Com o julgamento desta terça-feira, a greve chega ao fim após duas semanas de paralisação. Os trabalhadores das agências de Alegrete e São Francisco de Assis devem retomar normalmente às atividades nesta quarta-feira (30).