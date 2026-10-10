Domingo e feriado de segunda: confira o funcionamento do comércio e dos serviços em Alegrete

O comércio de Alegrete terá horários diferenciados neste domingo (11) e na segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Enquanto algumas lojas devem aproveitar o fim de semana para impulsionar as vendas, os mercados também terão regras específicas para o funcionamento durante o feriado.

De acordo com Elaine Muller, presidente do Sindicato dos Comerciários, os mercados poderão funcionar na segunda-feira (12), das 8h às 13h, conforme acordo firmado entre o sindicato laboral e o Sindigêneros. Os trabalhadores que atuarem nesse período terão direito ao pagamento de um bônus e a uma folga compensatória, que deverá ser concedida em até 30 dias.

Já no domingo (11), as lojas do comércio poderão abrir das 14h às 20h, pelo período máximo de seis horas. Os trabalhadores que atuarem nesse dia deverão receber um abono de R$ 90 após o encerramento do expediente.

A abertura no domingo ocorre em meio à preparação para o Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira. Algumas lojas devem aproveitar a data para ampliar as vendas de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e outros produtos procurados como presentes.

Além das mudanças no comércio, outros serviços também terão alterações durante o feriado. A coleta de lixo e alguns atendimentos estarão suspensos ou funcionarão em horários diferenciados, por isso a orientação é que os moradores fiquem atentos aos comunicados sobre os serviços no município.