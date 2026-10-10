Feriadão em Alegrete: sábado encoberto e chuva no domingo e segunda

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12/10), deve ser de tempo fechado em Alegrete. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica sábado encoberto, domingo com a mínima mais baixa do período (11°C) e chuva isolada no domingo e na segunda. Não há previsão de vento forte para os próximos dias.

Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia

Dia Tempo Mínima Máxima Vento Sexta (9/10) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas 16°C 20°C Fraco, de sudeste/sul Sábado (10/10) Encoberto, com pancadas de chuva isoladas pela manhã 13°C 22°C Fraco, de sul/sudeste Domingo (11/10) Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada 11°C 19°C Fraco, de sudeste/sul Segunda (12/10), feriado Muitas nuvens, com chuva isolada 11°C 21°C Fraco, de sudeste/leste Terça (13/10) Encoberto 13°C 22°C Fraco, de sudeste/leste

A umidade relativa do ar fica entre 60% e 100% ao longo do período, segundo o Inmet. Os dados são da previsão para o município e podem ser atualizados ao longo dos dias.

O que muda para quem vai sair

Quem pretende aproveitar o fim de semana prolongado deve levar casaco e guarda-chuva, principalmente para as atividades ao ar livre. A manhã de sábado ainda tem chance de pancadas isoladas, o que pode atingir programações como o Brique da Praça, que tem edição especial para o Dia das Crianças.

A chuva forte ainda é recente: na madrugada de quinta-feira (8/10), o município registrou 51 milímetros, sem ocorrências graves. O Rio Ibirapuitã, que voltou à cota de atenção, segue sob monitoramento. Na segunda-feira da semana passada, o portal já havia mostrado que o tempo firme daria lugar à chuva. Até a noite de sexta-feira cerca de 95mm.

Fonte: previsão do Inmet para Alegrete (código IBGE 4300406), consultada na manhã de sexta-feira (9/10). Acompanhe atualizações e avisos no portal do Inmet.