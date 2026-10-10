Feriadão em Alegrete: sábado encoberto e chuva no domingo e segunda

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12/10), deve ser de tempo fechado em Alegrete. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica sábado encoberto, domingo com a mínima mais baixa do período (11°C) e chuva isolada no domingo e na segunda. Não há previsão de vento forte para os próximos dias.
Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia
|Dia
|Tempo
|Mínima
|Máxima
|Vento
|Sexta (9/10)
|Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
|16°C
|20°C
|Fraco, de sudeste/sul
|Sábado (10/10)
|Encoberto, com pancadas de chuva isoladas pela manhã
|13°C
|22°C
|Fraco, de sul/sudeste
|Domingo (11/10)
|Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
|11°C
|19°C
|Fraco, de sudeste/sul
|Segunda (12/10), feriado
|Muitas nuvens, com chuva isolada
|11°C
|21°C
|Fraco, de sudeste/leste
|Terça (13/10)
|Encoberto
|13°C
|22°C
|Fraco, de sudeste/leste
A umidade relativa do ar fica entre 60% e 100% ao longo do período, segundo o Inmet. Os dados são da previsão para o município e podem ser atualizados ao longo dos dias.
O que muda para quem vai sair
Quem pretende aproveitar o fim de semana prolongado deve levar casaco e guarda-chuva, principalmente para as atividades ao ar livre. A manhã de sábado ainda tem chance de pancadas isoladas, o que pode atingir programações como o Brique da Praça, que tem edição especial para o Dia das Crianças.
A chuva forte ainda é recente: na madrugada de quinta-feira (8/10), o município registrou 51 milímetros, sem ocorrências graves. O Rio Ibirapuitã, que voltou à cota de atenção, segue sob monitoramento. Na segunda-feira da semana passada, o portal já havia mostrado que o tempo firme daria lugar à chuva. Até a noite de sexta-feira cerca de 95mm.
Fonte: previsão do Inmet para Alegrete (código IBGE 4300406), consultada na manhã de sexta-feira (9/10). Acompanhe atualizações e avisos no portal do Inmet.
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