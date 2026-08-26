Alegrete acelera forte e coloca cinco pilotos no pódio do Velocross em Ciríaco

A cidade de Alegrete voltou a ganhar destaque no cenário estadual do motociclismo. Os pilotos alegretenses tiveram uma participação de alto nível na 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross, realizada no CT Mariza, em Ciríaco, em um fim de semana marcado por muita velocidade, disputas acirradas e condições desafiadoras de pista.

Representando Alegrete em diferentes categorias, João Marcelo Silveira Dellinghausen, Enzo Schimidel, Lorenzo Power Monego, Veldon Lucas e Leandro Sari protagonizaram boas atuações e garantiram resultados expressivos para o município.

João Marcelo vence a Intermediária VX1

Um dos grandes destaques da etapa foi o piloto alegretense João Marcelo Silveira Dellinghausen, da moto #69. Defendendo as cores da equipe Sari Racing / Agro Sari, o piloto apresentou um ritmo forte e consistente durante as disputas e conquistou a vitória na categoria Intermediária VX1.

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Em uma prova de muita intensidade, João Marcelo manteve-se competitivo desde os primeiros momentos e confirmou sua superioridade ao cruzar a linha de chegada na primeira colocação.

O resultado colocou o nome de Alegrete no ponto mais alto do pódio em uma das categorias de destaque da etapa.

João Marcelo também teve participação de destaque na VX1 Especial, categoria em que terminou na terceira colocação, garantindo mais um pódio para a delegação alegretense.

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Dobradinha de Alegrete

A festa ficou ainda maior na Intermediária VX1 com o excelente desempenho de Enzo Schimidel.

O piloto alegretense fez uma corrida espetacular e cruzou a linha de chegada na segunda colocação, formando uma verdadeira dobradinha de Alegrete no pódio da categoria.

A vitória de João Marcelo e o segundo lugar de Enzo evidenciaram a força dos pilotos do município na competição estadual.

Lorenzo Power Monego confirma grande fase

Outro nome de destaque de Alegrete foi o jovem Lorenzo Power Monego, que vem construindo uma trajetória de resultados expressivos no motociclismo gaúcho.

Com apoio e parceria de Agropecuária do Angico, Sari Racing, Joel Motos e CT Velocross Alegrete, Lorenzo novamente mostrou velocidade e regularidade diante de uma pista pesada e bastante exigente.

Na etapa de Ciríaco, o piloto conquistou a segunda colocação na categoria VX2JR e também terminou em segundo lugar na VX2.

Os resultados reforçam a evolução do jovem piloto, que vem se destacando nas categorias de base e intermediárias e já desponta como uma das promessas do velocross da região da Fronteira Oeste.

Mesmo diante das dificuldades apresentadas pelo traçado do CT Mariza, Lorenzo manteve um ritmo competitivo e garantiu mais dois importantes pódios para Alegrete.

Veldon Lucas conquista dois pódios nas categorias nacionais

Nas categorias destinadas aos pilotos mais experientes, Veldon Lucas também representou Alegrete com destaque.

O piloto conquistou o vice-campeonato na categoria VX45 Nacional, resultado obtido após uma disputa intensa na pista de Ciríaco.

Veldon também subiu ao pódio na VX4 Nacional, encerrando a prova na terceira colocação.

As categorias master foram marcadas por disputas bastante equilibradas, e o piloto alegretense mostrou experiência e velocidade para permanecer entre os principais competidores da etapa.

Com os resultados, Veldon somou pontos importantes para sua caminhada no Campeonato Gaúcho de Velocross e reforçou a presença de Alegrete entre os destaques das categorias nacionais.

Leandro Sari mantém Alegrete entre os melhores da VX50

Fechando a sequência de grandes resultados dos pilotos alegretenses, Leandro Sari, da moto #323, também teve uma atuação de destaque em Ciríaco.

Experiente competidor das categorias de veteranos, Leandro encarou as condições difíceis do CT Mariza e travou disputas intensas durante a prova.

O piloto terminou como vice-campeão da categoria VX50 Nacional, garantindo mais um importante pódio para Alegrete.

O resultado também mantém Leandro Sari entre os principais nomes da categoria no campeonato e evidencia a experiência dos pilotos alegretenses nas disputas nacionais e estaduais.

Alegrete em evidência no velocross gaúcho

A participação dos pilotos de Alegrete na terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross foi marcada por uma vitória, duas dobradinhas no pódio e diversos resultados entre os três primeiros colocados.

Os desempenhos de João Marcelo Silveira Dellinghausen, Enzo Schimidel, Lorenzo Power Monego, Veldon Lucas e Leandro Sari demonstram a força do motociclismo alegretense e a qualidade dos pilotos que vêm representando o município nas competições estaduais.

Em uma etapa realizada em uma pista pesada e desafiadora, o grupo mostrou competitividade, técnica e determinação para superar as dificuldades e colocar Alegrete novamente em posição de destaque.

Com a temporada avançando, os bons resultados obtidos em Ciríaco também aumentam a expectativa para as próximas etapas do campeonato, especialmente na disputa pelas primeiras posições da classificação geral