IFFar Alegrete seleciona trabalhos para etapa institucional da Mostra Cultural e Encontro de Bandas

A atividade contou com o apoio do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), da Coordenação de Assistência Estudantil e da Coordenação de Extensão do IFFar – Campus Alegrete.

A etapa local serviu como seletiva para a XIV Mostra Cultural e o IV Encontro de Bandas do IFFar, programados para os dias 24 e 25 de setembro, no Campus Santa Rosa.

Nesta edição, as produções seguiram o tema “Ser IFFar: arte, percepção e empatia”, que propõe a valorização da arte como instrumento de inclusão, pertencimento, acolhimento e respeito às diferenças.

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Música, dança, poesia e artes visuais

As apresentações foram realizadas no auditório do campus, enquanto o miniauditório recebeu uma exposição de artes visuais, com trabalhos nas modalidades de desenho, pintura e fotografia.

Na categoria Audiovisual, o curta-metragem Onde nascem histórias, produzido por Giullia Silva de Almeida e Nicolli Garcia Martins, foi classificado para a etapa institucional. A produção apresenta paisagens do IFFar, amizades e situações cotidianas relacionadas à empatia e à convivência acadêmica.

Também houve classificação direta na modalidade Bandas, que teve apenas uma inscrição. O grupo Na Medida representará o Campus Alegrete com um repertório de pagode que incluiu músicas como Cheia de Manias, Lapada Dela, A Barata, Coração Partido e Páginas de Amigo.

Nas apresentações artístico-culturais, o público acompanhou números de música, dança e declamação.

Na modalidade Música, José Lucas Teixeira Abella e Willian Gustavo Leivas Fortes apresentaram Gruta Negra, versão instrumental de Paranoid, do Black Sabbath. Heloisa Cabrera Brum interpretou Última Lembrança, de Joca Martins.

A dança reuniu diferentes estilos e manifestações. Antonella Pazini Martins apresentou a coreografia solo Pomba Branca, de Ballet Clássico. Thales A. Elvino, Alice dos S. Lemes e Jadson T. Souza apresentaram Valsa gaúcha romântica – o final é melhor, enquanto Bernardo Dorneles e Theo Gomes participaram de uma apresentação de chula.

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A Invernada do Campus Alegrete levou ao palco Compasso de Herança: A Elegância da Querumana e o Calor da Chimarrita, proposta que trabalha elementos do folclore gaúcho a partir da união das duas manifestações tradicionais.

Na Declamação, Maria Francisca Aranguis da Luz apresentou Tropa amarga, obra de poesia gaúcha.

Cinco apresentações e cinco trabalhos de artes visuais são selecionados

Após as apresentações, a comissão avaliadora analisou os trabalhos inscritos e definiu os representantes do Campus Alegrete para a etapa institucional.

Das oito apresentações artístico-culturais inscritas nas modalidades de música, dança e performance, cinco foram selecionadas. Na exposição de artes visuais, cinco dos 13 trabalhos inscritos também garantiram vaga para a próxima etapa.

Entre os selecionados estão Thales A. Elvino, Alice dos S. Lemes e Jadson T. Souza, com Valsa gaúcha romântica – o final é melhor; Maria Francisca Aranguis da Luz, com Tropa amarga; Heloisa Cabrera Brum, com Última Lembrança; Antonella Pazini Martins, com Pomba Branca; e a Invernada do Campus Alegrete, com Compasso de Herança: A Elegância da Querumana e o Calor da Chimarrita.

Na área de artes visuais, foram selecionados os trabalhos Olhares que Falam ao Coração, de Carla Pereira Maciel; Através, de Eleonora Jaques da Rosa Bilieri Pereira; Entre a Tradição e o Aprendizado, de Rodrigo Almeida; Faces IFFar, de João Vitor Dornelles Severo; e O IFFar que existe dentro de mim, de Nicolli Garcia Martins.

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Próxima etapa será em Santa Rosa

Além das produções selecionadas nas apresentações e nas artes visuais, o curta-metragem Onde nascem histórias e a banda Na Medida representarão o Campus Alegrete nas respectivas modalidades.

A etapa institucional da XIV Mostra Cultural e do IV Encontro de Bandas do IFFar será realizada nos dias 24 e 25 de setembro, no Campus Santa Rosa.

A programação em Alegrete proporcionou aos estudantes um espaço de expressão e valorização da cultura, reunindo diferentes linguagens artísticas e manifestações da cultura gaúcha. A iniciativa também reforçou os princípios de pertencimento, empatia, inclusão e respeito à diversidade propostos pelo tema desta edição.

Fotos: IFFar Alegrete