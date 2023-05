Projeto do SESC oferece aulas gratuitas de natação para crianças e jovens

O Sesc Alegrete tem sido uma referência em promover a socialização, o desenvolvimento de hábitos saudáveis e o aprendizado através do esporte para jovens e crianças da região. O projeto de Iniciação Esportiva da entidade oferece aulas gratuitas de natação para cerca de 72 alunos com idades entre 4 e 17 anos. Esse programa, realizado por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc/RS, é voltado preferencialmente para dependentes de comerciários, estudantes da rede pública e crianças de famílias com renda mensal de até três salários mínimos nacionais.

Recentemente, a coordenação e os instrutores da piscina do Sesc Alegrete se reuniram com os responsáveis pelos alunos para orientações sobre o projeto, apresentando as suas regras e entregando as toucas e camisetas dos participantes. A iniciativa é uma grande oportunidade para os jovens e crianças da região que desejam aprender a nadar e ter acesso a um esporte que traz benefícios tanto para o corpo quanto para a mente.

A natação é uma atividade que estimula a coordenação motora, ajuda a desenvolver a capacidade respiratória e fortalece a musculatura. Além disso, ela pode ser uma ótima opção para quem busca aliviar o estresse e a ansiedade, melhorar a postura e aumentar a resistência física. Com as aulas gratuitas oferecidas pelo Sesc Alegrete, as crianças e jovens da região têm a oportunidade de desenvolver habilidades importantes, enquanto se divertem e interagem com outros participantes.

Os interessados em participar do projeto de Iniciação Esportiva do Sesc Alegrete podem obter mais informações diretamente com a unidade por meio do telefone (55) 3422-2129 ou pelo Whatsapp (55) 99162-7383. Essa iniciativa é uma prova do compromisso do Sesc com a promoção da educação, cultura, saúde e bem-estar, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local.