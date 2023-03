Um reencontro, décadas depois, carregado de muita emoção

Share on Email

Um grupo de amigos, alunos dos anos 70 da escola Gaspar Martins, realizaram uma linda homenagem à professora aposentada e ex- diretora Nancy Sejane Cezimbra, atualmente com 91 anos.

Ela reside no bairro Ibirapuitã e foi agraciada com a visita de alguns ex-alunos. Nancy esteve 15 anos como docente no educandario.

Uma das integrantes do grupo pontuou: foi realizada uma linda homenagem a ela. Emoção é a palavra,

reencontramos a nossa querida Diretora Nanci Sejanes Cezimbra, 91 anos – diretora Da Escola Estadual Gaspar Martins. Somos o legado desta Mestra, a Zona Leste tem uma referência de Educação- destacou.

No reencontro muita nostalgia, boas lembranças e o carinho de todos com a docente. “Reencontrar estes amigos e a professora Nancy, depois de décadas é como reencontrar nosso referencial, um pedaço da nossa história”- completou.

Ex- alunos: Jorge França; Leoni Marques; Ronaldo Morais de Castro; Arnaldo Gonçalves; Odite Vieira; Ironi Alves; Andreia Motta; Marione Motta e Reni Toscani.