Alegrete Baita Chão um Baita Destino trabalha o fomento do empreendedorismo e turismo baseado na nossa essência

Há mais de seis meses a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo desenvolve um trabalho para alavancar o turismo rural em Alegrete.

A Sedetur que como secretária Caroline Figueiredo acredita que o turismo rural se

destaca no cenário nacional e internacional, tendo como produto as fazendas centenárias, as lidas e costumes campeiros, cemitérios de campanha, antigas estações de trêm, locais de batalhas épicas, Capela Queimada, paisagens naturais, bem como a exploração de alternativas como turismo de esporte e aventura, observatório de fauna e flora e de lazer.

“Alegrete possui muitos lugares no interior dotados de muita beleza, história e com potencial turístico que precisamos aproveitar.

Recentemente, o adido cultural do RS , artista da música nativista César Oliveira esteve em Alegrete quando falou que nós temos a essência, a raiz e o verdadeiro gauchismo e temos que mostrar a quem quiser nos visitar, porque somos chamados de Baita Chão.

Conforme dados do governo do estado, a Semana Farroupilha de Alegrete é o maior evento do Município e, devido a pandemia em 2020 deixou de arrecadar cerca de 15 milhões de reais. É uma cadeia de produtos e serviços que giram e geram emprego e renda com os Festejos.

A secretária Caroline Figueiredo diz que estão muito focado num planejamento estratégico e depois de estudo bastante detalhado do ecossistema local apontaram o potencial que temos no setor turístico.

-Entendemos que o gauchismo passa a ser uma boa alternativa de economia e turismo. Alicerçar as parcerias e fomentarmos de forma unificada esse turismo cultural é o caminho. Ela destaca que o projeto Alegrete um baita chão, um baita destino desperta o interesse da população e empreendedores que venham conhecer o Alegrete e investir aqui no município.