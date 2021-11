Jogos da Solidariedade se encaminham para 77 toneladas de alimentos doadas

Share on Email

Na última segunda-feira (1º), a Associação Jogos da Solidariedade consolidou mais uma entrega de alimentos. A Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi contemplada com as doações obtidas na última rodada.

O coordenador, Roger Severo foi recebido na Pastoral Social pela coordenadora Terezinha Durgante a vice Sônia Estivalet e Ordalice Dutra. Severo agradeceu aos torcedores e equipes, de forma especial, para a equipe Las Pampeanas do futsal feminino que se destacou com uma grande doação na rodada.

A cada rodada o ingresso solidário é um quilo de alimento não perecível

A pastoral recebeu um montante de 150 quilos de alimentos resultado de duas doações. Com isso, o maior campeonato solidário da Fronteira Oeste se encaminha para alcançar a marca de 77 toneladas de alimentos distribuídas no município.

De acordo com o promotor resta cerca de 400 quilos de alimentos para atingir a marca. “Minha gratidão as equipes pelas doações espontâneas. Vamos a luta, temos ainda há mais rodadas e as doações estão aumentando a cada fim de semana”, destacou Roger Severo.

Roger e o presidente da AJS Fernando Nascimento

No próximo dia 21, acontece mais uma entrega. Dessa vez a Comunidade Nossa Senhora de Lourdes no Bairro Canudos será beneficiada pelos Jogos da Solidariedade.

Fotos: AJS