Marfrig Alegrete conquista nota máxima em auditoria de certificação internacional

Unidade da Marfrig em Alegrete conquistou no início do mês nota máxima na auditoria de certificação BRCGS.

A unidade da Marfrig em Alegrete, recebeu a nota máxima (AA+) na auditoria de certificação BRCGS (Brand Reputation Through Compliance), uma referência global em segurança e qualidade dos alimentos. Esse resultado representa um reconhecimento significativo para a empresa, demonstrando seu comprometimento constante com altos padrões de qualidade e segurança alimentar – destacou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Alimentação – Marcos Rosse.

A auditoria de certificação BRCGS foi realizada de forma não anunciada durante uma semana, sendo conduzida por uma terceira parte independente. Esse tipo de auditoria surpresa evidencia o compromisso contínuo da Marfrig em manter os mais elevados níveis de excelência em todos os aspectos do processo produtivo.

A certificação BRCGS é exigida pelos grandes grupos de varejo da Europa para empresas que desejam comercializar produtos alimentícios no continente. Além disso, clientes de países como Chile, Estados Unidos e Emirados Árabes também exigem essa certificação. Essa conquista permite à Marfrig fortalecer suas relações comerciais com os principais mercados globais, ampliando suas oportunidades de negócios.

Para obter a certificação BRCGS, uma empresa de terceira parte independente avalia a qualidade do processo e o sistema de segurança alimentar do estabelecimento. Essa norma abrange diversos aspectos, incluindo controle de qualidade, rastreabilidade, gestão de fornecedores, instalações e higiene. A Marfrig demonstrou um controle efetivo desses processos internos, bem como uma cultura sólida de segurança alimentar, o que levou à obtenção da nota máxima.

A conquista dessa certificação reforça o compromisso da Marfrig em garantir a segurança dos alimentos que produz e comercializa, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos e promove a confiança dos consumidores. A empresa reafirma sua responsabilidade em oferecer produtos de qualidade, em conformidade com os mais rigorosos padrões internacionais.