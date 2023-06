Fim de semana tem rodada cancelada no Estádio Farroupilha

No sábado pela manhã, aconteceria a primeira rodada do torneio sub-14 da Laf, em parceria com a Secretaria de Esportes que tem como objetivo levar jovens a praticar esportes, fomentando o espírito de amizade e companheirismo.

À tarde também iriam acontecer as quartas de finais da 1ªCopa LAF de futebol de campo. O primeiro jogo seria entre Boca Jrs e Vila nova às 14h e o segundo jogo seria entre Fluminense e Nacional. A diretoria do campeonato afirma que a rodada será remarcada para semana que vem.

Domingo pela manhã, seria realizado a final do Torneio do Aparício, a final serie entre Operário e Santos. Estaria marcado para 10h da manhã, porém a organização do torneio sugeriu que os atletas disputassem a final no complexo do Jockey, porém, os jogadores recusarem-se e vão esperar pela próxima semana para disputa da decisão.

O gramado do Estádio Municipal Farroupilha, costumeiramente, não tem uma boa drenagem nos períodos de chuva e a sequência de jogos faz com que uma lama seja formada principalmente no centro do gramado, lugar esse que é o ponto mais crucial no escoamento de água da chuva.