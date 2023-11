Alegrete com sol entre nuvens e pancadas de chuva nesta quarta-feira

Persiste a possibilidade de chuva ou garoa ao menos em parte do dia, especialmente em pontos da Metade Oeste, o que inclui a região de Alegrete.

Militar é assaltado por ciclista armado com revólver, no bairro Macedo

o dia terá céu nublado com aberturas de sol e momentos de instabilidade passageira. De uma forma geral, a quarta será parecido com ontem(28).

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Com temperatura entre 20C e 29C, a possibilidade de chuva é de 90%, segundo apontou o site meteorológico Climatempo.

Volumes muitos elevados de chuva atingiram o Leste do estado de Santa Catarina e ainda o extremo Nordeste do Rio Grande do Sul ao longo da terça-feira, como consequência de uma área de baixa pressão na costa.

O fluxo de umidade trazido pelo vento do mar para o continente, ao encontrar a Serra do Mar, gerou chuva orográfica (associada ao relevo), condição que normalmente provoca volumes elevados.

Alegretense leva golpe ao transferir 38 mil reais por Fiat Strada que era só uma ilusão

No RS, os volumes em 24 horas, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres e do Instituto Nacional de Meteorologia, foram de 97 mm em Caxias do Sul, 85 mm em Morrinhos do Sul e 84 mm em Serafina Corrêa. Porto Alegre teve chuva e vento, com rajadas que chegaram durante a tarde a 70 km/h no Aeroporto Salgado Filho.

IPTU em execução fiscal bloqueia acesso a contas bancárias de contribuinte

Vale destacar que o município de Alegrete até a última segunda-feira (27), registrava um acumulado em novembro de 113 mm, o que representa 78% do que é esperado para o mês.

Para o mês de novembro, segundo dados de reanálise ERAS, a chuva média é de 145 mm em Alegrete.

Foto: Núria Vargas