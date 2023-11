IPTU em execução fiscal bloqueia acesso a contas bancárias de contribuinte

Estamos nos encaminhando para o final do ano e assim findam os prazos para o pagamento de vários tributos, dentre dles o do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano, imposto municipal que retorna diretamente para a Prefeitura. A cada início do ano a Prefeitura emite os carnês para que o contribuinte escolha a forma de quitá-lo dentro do ano corrente.

Filas para acertar IPTU atrasado

Quem não fizer o pagamento do imposto do ano corrente tera esse tributo incluído em dívida ativa. E assim poderá negociar a forma de pagar. Porém, se mesmo assim não o fizer a dívida vai para execução fiscal. Todas as formas de pagar são comunicadas, via documento, que vai para o endereço em que o imóvel está cadastrado na Secretaria de Finanças.

Acontece, por exemplo, de uma conta de um IPTU que foi para execução fiscal não for renegociada ou quitada, o dono do cadastro do imóvel ter bloqueio em contas bancárias e até penhora de bens para cobrir o que deve ao erário público.

Isso aconteceu, recentemente, com um contribuinte de Alegrete que tem imóvel na cidade e não está mais morando aqui. Ele foi receber sua aposentadoria em outro estado, onde reside atualmente, e ao chegar ao banco soube que seu cartão estava bloqueado. Nesse caso qualquer pessoa nesta situação deve buscar a Secretaria de Finanças do Município e ver o melhor caminho, solicitando formas de pagar para pedir o desbloqueio das contas bancárias.

Atualmente a prefeitura de Alegrete tem mais de 6.500 contribuintes em execuções fiscais, conforme a Procuradoria, e que foram inclusos desde o ano de 2000, quando começou com mais efetividade esse processo.