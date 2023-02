Alegrete deve ter chuva nos próximos dias superior a 30mm

Curitiba deve ser a capital do Sul com chuva mais recorrente. A capital paranaense pode ter registro de chuva todos os dias ou quase todos os dias até o fim da primeira semana de março.

Municípios das regiões gaúchas do Médio e Alto Uruguai, Planalto Médio, Campos de Cima da Serra, dos vales, da Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte devem ser as que mais vão ter chuva até o final da primeira semana de março.

Em pontos do Nordeste gaúcho, inclusive, a chuva pode ser excessiva. Áreas entre a Serra e o Litoral Norte, especialmente, poderão anotar neste período de dez dias volumes elevados de precipitação, o que pode levar a alguns transtornos como queda de barreiras em rodovias.

Alegrete não deve escapar de um padrão de chuva frequente, alerta a MetSul. A primeira semana de março na 3ª Capital Farroupilha deve ser de tempo bastante instável, com muitos momentos em que as condições serão chuvosas.

Embora com uma condição de tempo mais seco com volumes de chuva predominantemente baixos, na maioria das localidades, exceto por formações muito isoladas geradas por calor e umidade. O cenário, assim, é pouco favorável para redução do déficit hídrico da estiagem.

No penúltimo dia do mês de fevereiro, a temperatura alta deve predominar (38ºC), e conforme o Metsul não há previsão de chuva. Já para terça-feira (28), o tempo começa a mudar com o sol entre nuvens. Um chuvisco anuncia os dias chuvosos. Março entra com tempo fechado e o dia deve ser novamente de sol entre nuvens, sem chuva em mais um dia de temperatura máxima chegando aos 38ºC.

De quinta em diante, o volume de chuva pode superar os 30mm. Na quinta-feira (2), uma chuva fraca (3.1mm), baixa a temperatura em três décimos. Entre sexta-feira (3), e sábado (4), quando acontece o Carnaval fora de época da cidade, a previsão é de volumes maiores de chuva. Na sexta o Metsul prevê 18.6mm e no dia seguinte mais 11.4mm.

Foto: Paulo Ismar Florindo (capa)