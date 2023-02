Alegretense representante da 4ª RT, participa do Seminário Estadual de Prendas

A 4ª Região Tradicionalista se fez presente em Novo Hamburgo no 35° Seminário Estadual de Prendas na cidade de Novo Hamburgo.

O evento realizado no último sábado (25), na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, selou a 35ª edição do Seminário Estadual de Prendas reunindo mais de 700 jovens, de diversas regiões do estado.

Antes da abertura oficial do evento, o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Manoelito Carlos Savaris, prestigiou a saída da Cavalgada da Paz, da 30ª região Tradicionalista, destacando a importância desta comemoração.

A anfitriã do evento, a 2ª Prenda do Rio Grande do Sul, Dienifer Canabarro, agradeceu aos que atenderam o chamado para o seminário, dando ênfase às palestras escolhidas: As teses, ‘O sentido e o valor do tradicionalismo’, de Luiz Carlos Barbosa Lessa, e ‘O sentido e o alcance social do Tradicionalismo’, de Jarbas Lima, com Rogério Bastos, e o Plano Vaqueano, de Hugo Ramirez, e o Plano de Ação Social de Onésimo Caneiro Duarte, com Priscila Bresolin Tisott. Na parte da tarde foi realizada uma gincana cultural com a juventude.

De Alegrete, Jéssica Silva 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT, participou das atividades no galpão, dentro do Parque, onde aconteceu o desfile de carretas puxadas por bois, da Associação de carreteiros de Lomba Grande, bem como uma Feira Colonial de Produtores locais.

Paralelo ao evento, foi apresentado o livro Nativismo, um fenômeno social gaúcho, de Barbosa Lessa, juntamente com uma exposição, que mostrou quem foi o menino prodígio de Piratini. Cada entidade que esteve presente ao evento levou uma edição do livro, que foi financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (Edital 07/2021 – patrimônio), para sua biblioteca.

Peões, prendas, patroa, diretoras culturais, pais e mães das entidades tradicionalistas se propuseram a viajar mais de 650 km para participar desse grande encontro tradicionalista, onde os CTGs se encontram para buscar conhecimento, aprendizado e acima de tudo: fazer cultura! Cultura Gaúcha. A diretora Cultural Marzi Fontoura da Costa, também esteve presente.

“Foi um belo evento, estive acompanhando a filha, que está se preparando para o concurso estadual, obrigado meu Deus”, destacou Antônio Moises, pai de Jéssica Silva.

Fotos: reprodução