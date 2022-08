Alegrete é a 37ª cidade gaúcha que mais emprega no comércio

Com uma população estimada em 72.493 habitantes, segundo dados apurados em 2021, o município de Alegrete ocupa a posição 37, numa lista de 45 cidades gaúchas com mais empregados no comércio

Embora o setor de comércio seja um dos maiores responsáveis por vagas, a posição deixa a desejar em relação a empregabilidade no setor em comparação com outras cidades de porte menor.

Em termos de empregos gerados pelo setor, a cidade é 37ª que mais gera postos de trabalho com carteira assinada, com 3.599 trabalhadores, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mês de junho, a cidade abriu 19 vagas com carteira assinada. O comércio havia admitido 123 e encerrado 107 postos de trabalho, contribuindo com um saldo positivo de 16.

No topo da lista, a cidade de Passo Fundo é a que chama mais atenção, pois tem 206 mil habitantes (12ª mais populosa), mas está em 4º lugar no total de empregos no setor de comércio, superando até mesmo Santa Maria.

Já o destaque negativo é de Viamão, que a 7ª mais populosa, com 257 mil habitantes, mas é só a 19ª com mais empregos no comércio, com 6.640.

Outro destaque positivo é Lajeado, que é a 21ª mais populosa, e ocupa a 13ª colocação no Estado em número de empregos no comércio.

Conforme o ranking, Capão da Canoa; Carazinho, Vacaria e Camaquã, cidades com menor número de habitantes do que Alegrete, estão com mais empregos formais no comércio.

Aqui na região, além de Alegrete, no ranking das 45 primeiras colocadas, aparecem também Uruguaiana, com 6.420 empregos na 20ª posição, Santana do Livramento, com 5.847 na 22ª colocação e São Borja (39ª), com 3.331 empregos no setor de comércio.