Alegrete enfrenta a pior seca das últimas 36 safras

O município possui a extensão geográfica de 7.804 KM², sendo o maior em extensão rural do estado, com 3 mil propriedades rurais. Mais de 1,8 mil delas têm até 100 hectares. Os proprietários relatam falta de água nas fontes naturais e nos açudes que abastecem o consumo humano e animal, ocasionando grande prejuízo. Dos 497 municípios gaúchos, 123 decretaram situação de emergência. Também houve impacto expressivo nos produtores hortigranjeiros, onde 27 produtores estimam, em média, R$ 258 mil de perdas. Não há previsão de chuvas com volume significativo.

Seca baixa preço do quilo do gado em mais de 10%

Conforme o representante do IRGA e do Comitê da Bacia do Uruguai esta é a pior seca que enfrentou nas últimas 36 safras. Sobre os prejuízos causados pela seca à lavoura de arroz, calculados há dez dias, chegam a R$ 41 milhões.

Segundo a câmara municipal a pedido da Defesa Civil do Município, o prefeito Márcio Amaral, o secretário de Agricultura, Pecuária e desenvolvimento Rural Daniel Gindri e o presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, foram elaborados seis encaminhamentos para enfrentar a difícil situação :

– a organização de um gabinete de crise; a formação de uma brigada voluntária rural com treinamento para atuar nas situações de sinistros no meio rural;

– constituição de um grupo de trabalhos para discutir os efeitos da estiagem e abastecimento de água nas comunidades rurais ;

– elaboração de um plano de ação e de contingenciamento das queimadas e desabastecimento de água;

– busca de recursos para a abertura de poços artesianos comunitários;

– e indicar ao Governo do Estado a aquisição de aeronave de combate a incêndios.

Segundo a Presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezan, até o presente momento as perdas estavam consolidadas em até 12% no Município.

Camila Félix