Enquanto a revitalização não inicia, o calçadão precisa de manutenção

A pavimentação de pedra encontra-se cheia de buracos e falhas que já causaram quedas e tropeços para transeuntes e que, posteriormente, foram preenchidos com terra com a finalidade de evitar novas quedas. Outra questão levantada por nossos leitores é com relação aos danos nos bancos de madeira, caracterizados por falta de tábuas, soltas ou apodrecidas, seja pela ação do tempo ou por vandalismo.

O início das obras de revitalização, estava previsto para o início de janeiro de 2022 e as mesmas ainda não ocorreram. A revitalização do Calçadão incluirá um piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros.

Veja o que estão falando sobre a liberação do tráfego de carros no calçadão

Ao ser questionado, o prefeito Márcio Amaral declarou que na semana que vem projeto deverá estar concluído para ser enviado para a fase de licitação.

Calçadão tem sérios problemas de conservação

Camila Félix