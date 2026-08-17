Alegrete entra em alerta para chuva intensa, granizo e ventos acima de 90 km/h

A Defesa Civil Estadual atualizou nesta segunda-feira (17) as condições meteorológicas para o Rio Grande do Sul e colocou Alegrete em área de alerta para tempestades. A previsão indica possibilidade de chuva intensa e volumosa, rajadas de vento que podem superar 90 km/h e queda de granizo.

O alerta abrange principalmente municípios das regiões Oeste, Campanha, Costa Doce, Centro e Sul do Estado, incluindo Alegrete, Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, Jaguarão, Piratini, Chuí, Pelotas e Rio Grande.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para Alegrete, a orientação é de atenção diante da possibilidade de mudanças rápidas nas condições do tempo e ocorrência de temporais durante o período de instabilidade.

Chuva pode ser intensa em curto período

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, entre esta segunda-feira (17) e terça-feira (18), existe risco de chuva intensa e volumosa, especialmente em áreas da Campanha e do Sul do Estado.

Também são esperadas tempestades isoladas, com possibilidade de granizo de grande tamanho e rajadas de vento que podem ultrapassar os 90 km/h.

Nas áreas classificadas em alerta, os acumulados de chuva podem ocorrer em um curto intervalo de tempo. Os volumes podem superar 100 milímetros em apenas seis horas e chegar a 150 milímetros em 24 horas.Em Alegrete, o alerta é de Atenção para risco meteorólogico até quinta-feira (19).

A combinação de chuva volumosa, vento forte e granizo aumenta o risco de transtornos, principalmente em áreas urbanas, estradas e locais com estruturas mais vulneráveis.

Alegrete está entre as cidades em alerta

A presença de Alegrete na área de alerta chama atenção devido à possibilidade de temporais severos ao longo do período.

Além da chuva forte, as rajadas de vento são um dos principais fatores de preocupação. Ventos acima de 90 km/h podem provocar queda de árvores e galhos, danos em estruturas, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de granizo também pode causar danos a veículos, telhados, plantações e outras estruturas expostas.

Durante os períodos de tempestade, a Defesa Civil recomenda que a população procure abrigo em local seguro e evite permanecer em áreas abertas ou próximas a árvores, estruturas metálicas, postes e placas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Instabilidade continua na quarta-feira

A instabilidade não deve terminar com a passagem desta terça-feira.

Para quarta-feira (19), a previsão aponta condições para novos temporais, principalmente na metade Norte, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre, com possibilidade de queda de granizo, chuva forte e rajadas de vento superiores a 70 km/h.

Na metade Sul do Estado, onde Alegrete está localizado, a previsão indica chuva moderada a pontualmente forte.

Assim, mesmo com a mudança no padrão das tempestades mais severas, a região continua sob influência de condições instáveis.

Orientação para os moradores

Diante do alerta, os moradores de Alegrete devem acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e ficar atentos a sinais de mudança rápida no tempo.

Durante tempestades, é recomendado:

procurar abrigo em local seguro;

evitar áreas abertas durante a ocorrência de raios e ventos fortes;

manter distância de árvores, postes e estruturas que possam cair;

não permanecer próximo a rios, córregos ou áreas sujeitas a alagamentos;

retirar ou proteger objetos que possam ser levados pelo vento;

evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior instabilidade.

A Defesa Civil reforça que os fenômenos meteorológicos podem ocorrer de forma localizada e apresentar grande variação de intensidade entre diferentes pontos da região.

Para Alegrete, o período entre esta segunda-feira (17) e terça-feira (18) exige atenção especial devido à previsão de chuva volumosa, tempestades, granizo e rajadas de vento potencialmente superiores a 90 km/h.

A população deve permanecer atenta às atualizações dos órgãos de meteorologia e da Defesa Civil ao longo das próximas horas.