Historiador e pesquisador do IFFar Campus Alegrete participa de Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais

O servidor do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, Márcio Sônego, historiador e pesquisador na área de Educação para as Relações Étnico-Raciais, participou da programação de abertura do Seminário de Educação para as Relações Étnico-Raciais, promovido pelo IFFar – Campus São Vicente do Sul.

Coordenador de Ações Afirmativas e presidente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do Campus Alegrete, Márcio foi um dos palestrantes convidados para contribuir com as discussões sobre educação, equidade racial e enfrentamento ao racismo no ambiente educacional.

A atividade contou também com a participação da professora Petronilha Gonçalves e Silva, reconhecida nacionalmente por sua atuação na área da Educação para as Relações Étnico-Raciais e na defesa de uma educação antirracista.

Educação e equidade racial em debate

A participação de Márcio Sônego no seminário possibilitou a ampliação do debate sobre o papel das instituições de ensino na construção de uma sociedade mais igualitária.

Ao longo da atividade, foram abordadas questões relacionadas à importância de reconhecer a diversidade étnico-racial presente na sociedade brasileira e de desenvolver práticas educacionais que contribuam para combater preconceitos e desigualdades.

A discussão também reforça a necessidade de que a educação seja um instrumento de transformação social, promovendo conhecimento, respeito à diversidade e igualdade de oportunidades.

Nesse contexto, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas desempenham papel importante dentro das instituições de ensino, contribuindo para a promoção de ações de formação, pesquisa e conscientização sobre as relações étnico-raciais.

Representatividade do Campus Alegrete

A presença de Márcio Sônego no evento também representa a participação do IFFar Campus Alegrete em discussões que integram educação, diversidade e políticas de inclusão.

Sua atuação como coordenador de Ações Afirmativas e presidente do NEABI está diretamente relacionada à promoção de iniciativas voltadas ao reconhecimento da diversidade e ao enfrentamento das desigualdades no espaço educacional.

A participação em eventos de formação e debate permite ainda o intercâmbio de experiências entre diferentes campi e profissionais, fortalecendo ações institucionais e ampliando o diálogo sobre políticas afirmativas.

Um encontro de formação e reflexão

A abertura do seminário foi marcada pela troca de conhecimentos e pela reflexão sobre os desafios enfrentados pela educação brasileira na construção de relações mais igualitárias.

A presença conjunta de Márcio Sônego e Petronilha Gonçalves e Silva contribuiu para aproximar diferentes experiências e perspectivas sobre a educação para as relações étnico-raciais e a necessidade de práticas pedagógicas comprometidas com o combate ao racismo.

Mais do que um espaço de palestras, o seminário se apresenta como uma oportunidade de formação e conscientização para profissionais, estudantes e demais integrantes da comunidade acadêmica.

Compromisso com uma educação antirracista

A realização do evento reforça o compromisso institucional do IFFar com a promoção da equidade racial e com a construção de ambientes educacionais que respeitem a diversidade.

Para o Campus Alegrete, a participação de seu servidor em uma atividade dessa dimensão representa também uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências desenvolvidos no âmbito das ações afirmativas e do NEABI.

A iniciativa evidencia que o debate sobre relações étnico-raciais precisa permanecer presente no cotidiano das instituições de ensino, não apenas em momentos específicos, mas como parte permanente da formação educacional.

Ao integrar a programação do seminário, Márcio Sônego contribuiu para fortalecer uma reflexão essencial: uma educação comprometida com a equidade racial é também uma educação comprometida com a democracia, o respeito e a transformação social.

O encontro realizado em São Vicente do Sul deixa, assim, como principal resultado a ampliação do diálogo e o fortalecimento das ações voltadas à construção de uma educação cada vez mais inclusiva, plural e antirracista.

Fotos: IFFar – Campus Alegrete