Alegrete fecha outubro com retração na criação de empregos, mas segue positivo no Caged

O município de Alegrete criou 59 novas vagas de trabalho com carteira assinada em outubro de 202, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência nesta terça-feira (30).

Depois de 37 postos de trabalho mantidos em julho, 50 em agosto, em setembro 76, outubro teve uma retração na geração de empregos com carteira assinada.

A cidade teve 279 admissões contra 220 demissões no 10º mês do ano. O destaque coube ao setor de comércio que criou 22 novas vagas. Em outubro foram 122 admissões e 100 desligamentos. O setor industrial vem logo em seguida com a criação de 16 postos de trabalho. A indústria fechou outubro com 51 admissões e 35 demissões.

O ramo de construção foi responsável pela geração de outros 12 postos de trabalho. O setor fechou o mês de outubro com 27 admissões e 15 demissões. Já o setor de serviços criou apenas cinco vagas. Foram 66 admissões contra 60 desligamentos. O setor de agropecuária teve 13 admissões e 9 desligamentos em outubro de 2021.

No acumulado do ano, o saldo é de 287 empregos formais, de um montante de 2.825 admissões e 2.538 desligamentos. Nos últimos 12 meses, ou seja, de novembro de 2020 até outubro deste ano, são 3.385 admissões contra 3.016, totalizando a criação de 369 novos empregos com carteira de trabalho assinada.

No Rio Grande do Sul foram criadas 19.478 novos empregos em outubro. O Estado teve 113.915 admissões e 94.437 demissões no mês de outubro.

O Brasil criou 253.083 novas vagas de trabalho com carteira assinada em outubro de 2021. Foram 1.760.739 admissões e 1.507.656 demissões no país ao longo do mês passado,

No acumulado de 2021, o saldo é de 2.645.974 novos empregos formais, decorrente de 17.209.495 admissões e de 14.563.521 desligamentos (com ajustes até outubro de 2021).

O destaque de outubro novamente foi no setor de serviços, com a criação de 144.641 vagas. Na sequência o comércio, com 73.355. A indústria registrou 26.697 novas vagas, a construção 17.236 e, a agropecuária teve retração, com menos 5.844.