Alegrete lança campanha “Cidade que Protege” para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes

Alegrete deu início, nesta terça-feira (18), à campanha municipal “Cidade que Protege”, iniciativa voltada ao fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes. O lançamento ocorreu na E.M.E.B. José Antônio Vilaverde Moura, no bairro Vila Piola, na Zona Sul do município, com atividades do projeto “Escola Sem Álcool” e visitas a estabelecimentos comerciais localizados no entorno da escola.

A mobilização reuniu integrantes da Rede de Apoio Escolar (RAE), pais, responsáveis, estudantes, comerciantes e representantes dos órgãos que integram a rede de proteção. Durante as visitas, os comerciantes foram orientados sobre a importância de seu papel na prevenção de situações de risco envolvendo crianças e adolescentes e convidados a aderir ao Selo RAE – Estabelecimento Amigo da Criança e do Adolescente – Cidade que Protege.

Segundo a coordenadora da RAE, professora Marilene Vargas Ferreira, a receptividade dos estabelecimentos visitados reforçou a importância da participação do comércio na iniciativa.

“Alegrete está dizendo em uma só voz: aqui a gente cuida. A Cidade que Protege começa dentro da escola, com a família e com o comércio do lado”, afirmou Marilene. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Família, escola e comércio

O primeiro trabalho da campanha teve como tema “Família Aliada pela Educação” e buscou aproximar os diferentes setores envolvidos na proteção da infância e da adolescência.

Além das palestras e orientações, os participantes abordaram dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente o artigo 243, que trata da venda ou fornecimento de produtos capazes de causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes.

Os comerciantes também foram mobilizados para a assinatura de um Termo de Compromisso, assumindo o compromisso de não vender bebidas alcoólicas, cigarros, narguilé e outros produtos lícitos a menores de 18 anos, além de não comercializar produtos ilícitos ou substâncias que possam colocar crianças e adolescentes em risco.

A proposta inclui ainda o compromisso de comunicar aos órgãos competentes situações de risco ou venda irregular e apoiar ações educativas desenvolvidas nas escolas da região.

Como parte da campanha, a RAE, em parceria com os órgãos da rede de proteção, está entregando o Selo RAE – Cidade que Protege aos estabelecimentos que aderem à iniciativa.

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Um dos primeiros comércios a participar da ação foi o estabelecimento da senhora Izolete, no entorno da escola. A equipe da campanha destacou a acolhida recebida durante a visita.

“Quando o comércio diz sim à proteção, a cidade inteira ganha”, ressaltou a coordenadora da RAE.

A campanha é uma iniciativa idealizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria da Infância e Juventude, com participação da promotora Camila Félix Argenta, em parceria com a Brigada Militar, representada pelo capitão Gilmar Resta Lança Nova, Polícia Civil, Conselho Tutelar e demais integrantes da rede de proteção.

A articulação e a execução das ações nas escolas e nos estabelecimentos comerciais estão sob responsabilidade da RAE – Rede de Apoio Escolar, coordenada pela professora Marilene Vargas Ferreira.

O lançamento realizado na Vila Piola marca o início de um cronograma que deverá alcançar outras escolas das redes municipal e estadual ao longo de 2026.

A proposta é ampliar a participação da comunidade e consolidar uma rede permanente de prevenção, envolvendo família, escola, comércio e órgãos públicos.

A mensagem central da campanha resume a proposta: “Pais + Escola + Comércio = Família Aliada pela Educação.”

Em Alegrete, o objetivo é transformar esse compromisso em uma ação coletiva: uma cidade que protege suas crianças e adolescentes.