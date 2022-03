Alegrete marca presença na Expodireto 2022

A prefeitura, ao lado do Centro Empresarial, Sindicato Rural, Pampatec e Câmara de Vereadores, apresentou as potencialidades do município, conferiu as atrações dos diversos estandes e se atualizou com as novas tendências do setor agropecuário.

Por que não se confirmou novo surto de Covid após Campereada e Carnaval

O prefeito de Não-Me-Toque, Gilson dos Santos e o presidente da Câmara de Vereadores, Maiquel de Souza recepcionaram os alegretenses no estande da prefeitura local, gentilmente cedido para as apresentações dos alegretenses.

Os presidentes do CEA, Cássio Sobrosa e do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, o coordenador do Parque Científico e Tecnológico do Pampa (PampaTec), Vitor Rodrigues Almada, o secretário Daniel Gindri (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), a secretária Caroline Figueiredo (Sedetur) e os vereadores Vagner Fan e Bispo Ênio representaram nossa cidade.