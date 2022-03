Reajuste nos combustíveis gera corrida aos postos de Alegrete

Com isso, desde o final da tarde de hoje, uma corrida gerou um grande aumento no movimento dos postos de combustíveis em Alegrete.

O valor médio do litro da gasolina às refinarias passará de R$ 3,25 para R$ 3,86, uma alta de 18,85%. Já o diesel passará de R$ 3,61 para R$ 4,51, uma alta de 24,9%.

Os principais motivos são os bloqueios comerciais e sanções à Rússia, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, pela guerra na Ucrânia.

O Rio Grande do Sul iniciou o ano de 2022 com queda nos preços, especialmente com o início de validade das novas alíquotas do ICMS e uma diminuição no valor do dólar. Desta vez, porém, o repasse deve ser inevitável, conforme destaca a economista da Feevale Lisiane Fonseca.

Em Alegrete, acontece um corre-corre entre frentistas devido às filas nos postos. O motivo: aproveitar o último dia antes do reajuste para encher o tanque.

O aumento deve ser de cerca de R$ 0,50 por litro do combustível. Em dois postos, O PAT apurou que a gasolina comum em um deles está R$6,49 e, no outro, R$ 6,27 – com desconto chega a R$ 6,07, antes da suba.