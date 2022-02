Alegrete obteve mais de 20 milhões destinados a investimentos e empenhos

No ranking de investimentos e empenhos, a liderança é ocupada pelas secretarias de Infraestrutura e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, as quais o montante relativo a aplicações ultrapassou o valor de 8 milhões. Já na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, bem como na Secretaria de Saúde tiveram seus investimentos em um montante acima de um milhão de reais. As demais secretarias possuem seus investimentos distribuídos e complementam o valor total de investimentos.

Também foram regularizadas pendências administrativas anteriores, como multas da Fepam correspondentes ao ano de 2014, além de pagamentos relativos a glosa de todas as despesas da Defesa Civil do ano de 2009.

Dos mais de 15 milhões aplicados com Recursos Livres, R$ 7.696.151,29 foram destinados à Secretaria de Infraestrutura, R$ 1.074.670,07 à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, além de R$ 72.581,55 direcionados à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Já R$ 6.589.129,54 foram aplicados nas demais secretarias, na suplementação da folha, 13º salário, encargos, parcelamento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), suplementação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), aquisição de material permanente e consumo, bem como diárias de campanha. Estes números surgem através de relatório suplementar por recurso livre do município no ano de 2021.

Deste montante suplementado em recursos livres, a reestruturação do aeroporto regional recebeu investimento para que houvesse as melhores condições de funcionamento. Obras como a pavimentação das avenidas Tiarajú e Eurípedes Brasil Milano, ruas João Pedro de Souza, Luiz de Freitas, Waldemar Masson e ruas do bairro Airton Senna, Inês, Palma, São João e Segabinazzi também se utilizaram destes recursos. Além de contemplar as ruas da praça General Osório. Houve investimentos na regularização fundiária dos bairros Saint Pastous e Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

O projeto de revitalização e urbanização do Regalado também recebeu suplementação do município, através do pagamento parcial do Aditivo XI (070/2015), juntamente com investimentos na aquisição de maquinários por parte da agricultura e infraestrutura, como caminhão/prancha, caminhão basculante, escavadeira hidráulica, mini carregadeira, motoniveladora e locação de máquinas para a manutenção de estradas rurais. A patrulha agrícola também foi contemplada.

Também foram construídos o ossuário, a rampa do Parque de Máquinas e a ciclofaixa da Av. Tiarajú. Além disso, as obras do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) receberam recursos devido às demandas necessárias.

A Administração Municipal ressalta o Superávit Financeiro histórico do ano de 2021, estabelecido no montante de R$ 35.500.000,00 e projeta o município com capacidade financeira, planejamento, e execução de novas obras, haja vista a possibilidade de investimentos que irão mudar a realidade de nosso município.