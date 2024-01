Alegrete oferece castração gratuita para cadelas e gatas

Share on Email

Na última terça-feira(30), o CTG Farroupilha foi palco da primeira série de intervenções cirúrgicas programadas para esta semana, iniciativa que visa beneficiar tutores em situação de vulnerabilidade social ou que possuam grande quantidade de animais sob sua responsabilidade.

Com um propósito claro de promover o bem-estar animal e controlar a população, 250 fichas foram disponibilizadas naquele dia, direcionando-se especificamente aos cidadãos que preenchem os critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde. A documentação necessária, aliada à comprovação de baixa renda, garantiu a participação dos interessados nesse programa crucial para a saúde pública e o equilíbrio ambiental.

Enquanto isso, nesta quarta-feira(31), as atividades prosseguem no galpão da madeireira Linden, sob a supervisão atenta da coordenadora e veterinária Salete Jacques A. Grande, incumbida dos processos administrativos que viabilizam essa iniciativa. Até o momento, inda há fichas disponíveis, ela informa, destacando a continuidade do esforço conjunto para atender à demanda da comunidade e ampliar os benefícios desse serviço.

E amanhã(1º), o evento ocorrerá no Parque Lauro Dornelles aguarda os interessados em participar desse importante programa, mantendo os números de fichas e horários inalterados em relação aos dias anteriores. Essa constância na oferta reflete o compromisso da cidade de Alegrete em promover a saúde e o bem-estar dos animais, reafirmando a importância da castração como medida fundamental para a construção de uma comunidade mais responsável e solidária. Ao todo serão 750 esterilizações, divididas nas três regiões e todos os animais castrados já saíram chipados, com cerca de R$ 80 mil investidos em chips de monitoramento.

