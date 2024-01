Na tarde da última segunda-feira (29), um morador do bairro Promorar, na Zona Leste de Alegrete, foi furtado após um ato de boa fé. O idoso de 79 anos, que estava sozinho em casa relatou que uma mulher conhecida no bairro por ser usuária de entorpecentes chegou à sua residência e solicitou a utilização do banheiro.

Essa não era a primeira vez que ela recorria à bondade do idoso e de sua esposa, que habitualmente auxiliam pessoas em situação semelhante. “Eu sempre dou comida, ou algum valor, mesmo que pouco, pois fico com pena. Em algumas situações, eu troco por alguma limpeza no pátio, mais para que eles também façam algo. Mas é uma retirada de alguma sujeira, algo muito simples”, explicou a esposa do idoso que falou com a reportagem do PAT.

Entretanto, dessa vez, o ato de generosidade acabou se ⁹transformando em um ato de malandragem. A mulher, aproveitando-se da confiança que lhe foi concedida, adentrou no quarto do casal e subtraiu vários pertences, incluindo um cartão de crédito do banco Sicredi.

O fato serviu de alerta para a comunidade local. A esposa do idoso destacou que decidiu falar sobre o ocorrido para evitar outras vítimas.