Alegrete participa de conferência sobre direitos da criança e do adolescente

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, está participando ativamente da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que iniciou no dia 8 e conclui nesta quinta-feira(11) de maio, em Porto Alegre/RS. O evento tem como principal objetivo promover a mobilização social nas esferas municipal, estadual, nacional e do Distrito Federal para avaliar os reflexos da pandemia de Covid-19 na vida de crianças, adolescentes e suas famílias.

Além disso, a conferência visa criar propostas de ações e políticas públicas para garantir os direitos das crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia. Os delegados eleitos na 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em dezembro de 2022, estarão presentes durante os quatro dias de atividades, defendendo as propostas municipais.

Entre os representantes, temos Paula Fernanda França, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICAA; Emir Almeida, representante do Conselho Tutelar; Adão Roberto Rodrigues, representante dos Movimentos Sociais, com foco no atendimento a Política da Infância e Juventude; Quellen Daniela Silveira, representante da Rede de Atendimento; e Maurício Fernandes, representante adolescente.

A Conferência é dividida em cinco eixos temáticos, que visam apresentar as reivindicações da população em relação às políticas de atenção às crianças e adolescentes. Os eixos temáticos são definidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e incluem a promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia, enfrentamento das violações e vulnerabilidade resultantes da pandemia de Covid-19, ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas, participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas e garantia de recursos para as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes durante e após a pandemia de Covid-19.

As propostas aprovadas na Conferência Estadual serão encaminhadas para a Conferência Nacional, que ocorrerá em Brasília em junho deste ano.