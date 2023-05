Dia de Campo, no Passo Novo, abordou Floricultura e Agroturismo

No final de abril, a Prefeitura de Alegrete, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete, a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul e a EMATER/RS, promoveu um Dia de Campo sobre Floricultura e Agroturismo na localidade do Passo Novo, na propriedade de Paulino Názaro. O evento contou com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade, da secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, e do Engenheiro Agrônomo e Diretor de Turismo, Leonardo Cera.

O projeto é pioneiro na Fronteira Oeste do RS, e tem a orientação técnica da UFSM e o apoio logístico e de gestão de negócios da Sedetur. Segundo a secretária Caroline Figueiredo, a secretaria está constantemente auxiliando em oportunidades de novos negócios, e este projeto surge como uma excelente oportunidade devido às importantes temáticas abordadas.

O evento tratou de estações técnicas sobre as espécies de flores cultivadas, como Dálias, Gladíolo, Girassol e Ornithogalum, sob orientação da Equipe Phenoglad e do projeto Flores Para Todos, coordenado pelo professor Engenheiro Agrônomo Nereu Streck. Empresas como Syngenta Ornamentais e Velle Agrociencias divulgaram tecnologias para floricultura, enquanto a EMATER apresentou informações sobre mudas de pastagens produzidas na propriedade.

O Dia de Campo contou com a presença de mais de 130 participantes, entre representantes da Associação Riograndense de Floricultura (AFLORI), Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR), IFFAR, IRGA, Sicredi, Centro Empresarial, moradores de Alegrete, Uruguaiana, Santa Maria, Porto Alegre e São Paulo. A mostra intitulada “Sabor do Alegrete” exibiu produtos da feira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além de uma degustação de linguiças das agroindústrias Campeira Alegretense, Casa do Frango, Qualidade Gaúcha, Santo Antônio e Tambara.

O evento teve cobertura da imprensa local e dos canais de televisão RBS Notícias, SBT e TV UFSM. A iniciativa foi considerada um sucesso, graças às inúmeras parcerias responsáveis pelo projeto, incluindo a CAAL, a Secretaria de Infraestrutura e a empresa Fronteira D’ Oeste, que disponibilizou o transporte de ônibus até o local do evento.