Alegrete produz 60 toneladas de mel por ano, mas falta mais valorização para o alimento

A consideração é da Associação dos Apicultores de Alegrete que acredita que deve ter mais divulgação da importância do mel como alimento.

Jardel Colombo, presidente APIA comenta que em 2020 foram produzidas 60 toneladas de mel e grande parte vendidas para outras cidades. O produto é processado na Casa do Mel onde também é envasado. Agora, eles esperam a liberam da licença ambiental- SIM para utilizar a Casa pelos apicultores de Alegrete.

No Município tem 53 pessoas que produzem mel ligados à Associação de Apicultores sendo que muitos em espaços de amigos onde colocam as caixas e fazem as colmeias.

O fato de haver muitos enxames em locais nesta época, segundo Jardel, é porque quando tem muita abelha a rainha decide sair com um exame e fazer outra colméia. As que ficam continuam o trabalho, assim formam-se dois enxames.

O MEL

O mel é usado desde a Antiguidade para adoçar as preparações culinárias e devido suas propriedades terapêuticas.

Possui vitamina C e minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio, zinco, além de antioxidantes

Pode evitar doenças como as cardiovasculares e a hipertensão

Melhora os sintomas de tosse e resfriado, além de fazer bem para a saúde gastrointestinal.

É uma opção mais saudável que o açúcar, mas deve ser consumido com moderação.