Alegrete promove 2º Seminário de Vigilância em Saúde com debates sobre legislação e prevenção

Evento reúne profissionais no Parque de Exposições para discutir legislação sanitária, saúde bucal e aspectos psicossociais

A Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete realiza nesta quinta-feira (8) o 2º Seminário de Vigilância em Saúde, reunindo profissionais e representantes de diferentes áreas para discutir temas relacionados à promoção, prevenção e proteção da saúde no município.

O evento terá início às 8h30min, no Pavilhão da FEIND, localizado no Parque de Exposição Dr. Lauro Dornelles. A programação foi organizada com o objetivo de promover a troca de conhecimentos e atualizar os profissionais sobre questões que fazem parte da rotina da Vigilância em Saúde. A abertura será conduzida pelo médico veterinário e coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Humberto Vasques da Conceição.

Entre os destaques do seminário está uma roda de conversa com fiscais da Vigilância Sanitária, que irá abordar a legislação sanitária atualizada e os documentos necessários para a regularização de estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde.

O encontro também terá espaço para discutir temas relacionados diretamente ao atendimento e ao cotidiano da população. Entre as atividades previstas estão palestras sobre saúde bucal no sistema de atendimento ao público e patologias psicossociais na comunidade.

A programação busca ampliar o conhecimento dos profissionais e fortalecer a atuação integrada na área da saúde, especialmente em ações de fiscalização, orientação, prevenção e promoção da qualidade de vida.

O 2º Seminário de Vigilância em Saúde também representa um espaço de diálogo entre os profissionais, permitindo a atualização sobre normas e procedimentos e a discussão de desafios encontrados no atendimento à comunidade.