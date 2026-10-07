Alegretense conquista prêmio de Melhor Documentário com “Negros Laços” em festival de cinema

“Negros Laços”, dirigido pelo alegretense Theodor Gonçalves, foi premiado no 9º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Produção aborda memórias, ancestralidade e experiências da população negra

O cinema produzido por artista alegretense ganhou destaque no cenário audiovisual brasileiro. O documentário “Negros Laços”, dirigido pelo alegretense Theodor Gonçalves, conquistou o prêmio de Melhor Documentário no 9º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, ampliando a circulação e o reconhecimento da obra.

A produção aborda trajetórias, memórias e experiências da população negra, tendo como eixo as relações construídas a partir da ancestralidade. O reconhecimento em um festival de cinema representa um importante marco para a equipe e também evidencia a força de narrativas que valorizam a memória e a presença da população negra na formação da sociedade brasileira.

Natural de Alegrete, Theodor Gonçalves é filho de Sônia Soares Gonçalves e neto de Dona Madalena e do saudoso Nilo Soares Gonçalves. À frente da direção de “Negros Laços”, o alegretense divide a construção da obra com a roteirista Franciele Rocha de Oliveira.

A conquista no festival ocorre em um momento de ampliação da visibilidade do documentário, que segue percorrendo espaços de exibição e debate. Para além do reconhecimento artístico, a premiação contribui para colocar em evidência uma produção que propõe reflexões sobre identidade, pertencimento, ancestralidade e as marcas deixadas pela experiência da população negra ao longo da história.

Sessão especial em Santa Maria

Após a premiação, “Negros Laços” retorna a Santa Maria para uma sessão especial nesta quinta-feira, dia 8, às 19h, na Escola de Samba Vila Brasil. A atividade integra a programação comemorativa dos 10 anos do Grupo de Estudos e Pesquisas do Pós-Abolição (GEPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Além da exibição do documentário, a programação contará com uma roda de conversa sobre o pós-abolição em Santa Maria, ampliando os debates propostos pela obra.

Participam da atividade o Prof. Dr. Ênio Grio e a Prof.ª Dr.ª Franciele Rocha de Oliveira, que irão discutir aspectos relacionados às experiências, à presença e à trajetória da população negra na história e na sociedade santa-mariense.

A sessão representa também uma oportunidade de aproximar o público das questões levantadas pelo documentário, estabelecendo um diálogo entre cinema, memória e pesquisa acadêmica.

Reconhecimento que ultrapassa as telas

A premiação de “Negros Laços” no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul reforça a trajetória de uma produção que encontra no audiovisual uma ferramenta para preservar memórias e provocar reflexões sobre o passado e o presente.

Para Alegrete, o reconhecimento também ganha um significado especial. A trajetória de Theodor Gonçalves, filho e neto de famílias com forte vínculo com a comunidade local, leva o nome do município para outros espaços de produção e circulação cinematográfica.

Com a conquista de Melhor Documentário, “Negros Laços” amplia seu espaço no circuito audiovisual e reafirma a importância de produções que colocam no centro do debate as histórias, memórias e experiências da população negra.

A próxima parada da obra será Santa Maria, onde a exibição será acompanhada por um debate que pretende justamente aprofundar as questões apresentadas pelo filme e refletir sobre o pós-abolição e seus impactos na sociedade contemporânea.

Fotos: @curta.negroslacos