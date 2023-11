Alegrete promove Encontro Internacional de Caiaqueiros do Pampa neste fim de semana

Com expedição no rio Ibirapuitã, entre 17 a 19 de novembro, em Alegrete, acontece a 2ª edição do Encontro Internacional de Caiaqueiros do Pampa.

Segundo o coordenador geral do EICAPAMPA Marcel Hastenpflug, o encontro internacional de caiaqueiros no Pampa gaúcho é um evento promovido para integrar pessoas com interesses comuns por canoagem e natureza, e este ano acontece em sua segunda edição.

No ano passado, na primeira edição, foram 95 inscritos. Este ano, mesmo com o sucesso anterior e dos feedbacks positivos que a organização recebeu, o número de participantes diminuiu.

No ano passado, participantes de 14 municípios do RS, desde Porto Alegre, até as regiões das Missões, Campanha e Fronteira Oeste. Além deles, participantes uruguaios das cidade de Artigas e Rivera, aferiram o êxito do evento.

Neste ano, as inscrições encerraram a meia noite de quarta-feira e fechou em 50 participantes. Serão 8 cidades representadas nesta edição 2023. Caiaqueiros de Uruguaiana, Itaqui, Manoel Viana, Dom Pedrito, Jaguari, Mata e São Luiz Gonzaga se somam aos alegretenses.

“Planejamos o evento exatamente conforme os participantes anteriores sugeriram. Incluímos mais um dia na programação para aproveitarem a estrutura do Sítio Santa Helena, programamos um show para sábado à noite, que ficará a cargo de Gui Mendes e mais alguns ajustes que tivemos que fazer”, destaca Marcel.

No sábado (18), haverá uma descida de caiaques do Passo do Faraco até o Sítio Santa Helena. No domingo (19), o grupo faz a tradicional descida desde o Sítio até a ponte Borges de Medeiros. Conforme apurado com os organizadores, a comunidade em geral pode prestigiar a chegada dos caiaqueiros na ponte por volta das 11 horas. Dali, o encontro se transfere para o CTG Farroupilha num almoço por adesão (convites na secretaria do CTG), onde haverá outras atividades de confraternização e lazer durante à tarde.

Fotos: Marreta Produtora Audiovisual