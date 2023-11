Manoel Viana é contemplada com Projeto de Eficiência Energética da RGE

O Vice-Prefeito de Manoel Viana, Antônio Flávio Busnelo, entregou uma nova fase na geração de energia à saúde do Município. Ele esteve, no último dia 14, na Unidade de Saúde José Vezzosi – anexo PSF 1, na localidade da Barragem do Itu, para realizar a inauguração do Sistema Fotovoltaico instalado na Unidade através do Projeto de Eficiência Energética da distribuidora de energia RGE – Grupo CPFL, para geração de energia elétrica a partir da energia solar, recebeu a placa da instalação das mãos do consultor do Poder Público da RGE, Thiago Paz.



O Programa de Eficiência Energética foi criado pela Lei Federal nº 9991/00, com o objetivo de promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. O município de Manoel Viana está entre as 27 cidades do Rio Grande do Sul contempladas pelo Projeto de Eficiência Energética da RGE – Grupo CPFL Energia. Na região, apenas Manoel Viana e Uruguaiana tiveram projetos contemplados.

Em Manoel Viana os postos de saúde contemplados foram o Posto de Saúde da Barragem do Itu e o Posto de Saúde do Assentamento Santa Maria do Ibicuí, sendo pioneiros entre os projetos contemplados pela distribuidora, por se tratarem de postos de saúde da zona rural. O sistema instalado no Posto de Saúde da Barragem do Itu possui 21 placas de 510Wp, num total de 10,71kWp, com estimativa de mais de 900kWh de geração por mês.

Essa geração foi projetada para os dois postos de saúde e possibilitará que a Prefeitura Municipal pague apenas as taxas mínimas da distribuidora. Um dos postos de saúde gastava em torno de R$590 (quinhentos e noventa reais) de energia e hoje a conta é em torno de R$135 (cento e trinta e cinco reais).

Vale destacar que o projeto cadastrado pela prefeitura foi realizado pela Secretaria de Obras, através da Engenheira Eletricista Nathalie Lunardi e da Assessora Técnica de Projetos Giordana Schimitt, e os custos com materiais e instalações foram por conta da distribuidora. A participação no programa integra um esforço da Administração Municipal com ações voltadas à sustentabilidade.