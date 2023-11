Está aberto o edital para inscrições na Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da Diretoria de Cultura, divulgou o edital n°108/2023, o qual abre inscrições de projetos que se enquadram na Lei Complementar n°195/2022 Lei Paulo Gustavo na última terça-feira, 14 de novembro.

O edital dispõe de recursos repassados pelo Governo Federal e destina-se à seleção de projetos com propostas de obras audiovisuais independentes, de projetos culturais na modalidade de multilinguagens e na premiação de trajetórias culturais, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município.

A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.

As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade e, assim, apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais de Alegrete.

O valor total disponibilizado é de R$ 627.578,36, dividido da seguinte forma:

• Setor de Multilinguagens / R$ 180.930,84

• Setor de Audiovisual / R$ 446.647,52

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Alegrete.