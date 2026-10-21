Alegretense transforma paixão pela aviação em encontro emocionante com a dupla Henrique & Juliano

A paixão pela aviação, aliada ao talento para produzir miniaturas de aeronaves, tem proporcionado experiências marcantes ao alegretense Ueslei Petroceli. Uma delas foi o encontro com Juliano, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, que recebeu das mãos do artista uma miniatura do avião utilizado pelos cantores. O que começou como uma ideia espontânea, em meio ao trabalho, transformou-se em uma história de dedicação, contatos, expectativa e muita emoção.

Tudo começou em um dia comum, enquanto Ueslei trabalhava na produção de miniaturas e ouvia músicas de Henrique & Juliano. Fã da dupla, ele teve uma ideia que, a princípio, parecia distante de se concretizar: produzir uma réplica do avião dos artistas, levando em consideração que Juliano também é piloto.

“Dia desses estava trabalhando nas miniaturas e ouvindo Henrique e Juliano e me passou pela cabeça: ‘O Juliano é piloto, e se eu fizesse uma miniatura do avião deles?’”, relembra.

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A partir daquele momento, Ueslei decidiu tentar transformar a ideia em realidade. Começou a procurar, pelas redes sociais, uma maneira de entrar em contato com a dupla. Por meio de amigos em comum, conseguiu chegar até o piloto dos cantores, que acabou se tornando peça fundamental para que o projeto avançasse.

Durante meses, os dois trocaram mensagens e realizaram ligações para organizar os detalhes. Mesmo com as conversas avançando, Ueslei ainda tinha dificuldade para acreditar que a oportunidade realmente estava acontecendo.

Inicialmente, a intenção era enviar a miniatura pelos Correios, mas o piloto sugeriu que o presente fosse entregue pessoalmente. A proposta tornou a experiência ainda mais especial e abriu caminho para um encontro que o alegretense jamais esqueceria.

Encontro no Aeroporto Salgado Filho

Assim que concluiu a miniatura, Ueslei já sabia que Henrique & Juliano tinham um show programado na Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Com a agenda da dupla em vista, recebeu a orientação de aguardar os artistas na manhã do dia da apresentação, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O piloto manteve contato com Ueslei e foi indicando onde ele deveria estar. Dessa forma, o alegretense conseguiu acessar uma área privada do aeroporto, onde finalmente aconteceu o tão esperado encontro.

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Quando Juliano chegou, já sabia o nome de Ueslei e estava ciente de que receberia um presente especial. Os dois conversaram por alguns instantes, tiraram fotografias e o cantor ainda concedeu um autógrafo. Em seguida, a dupla seguiu viagem para cumprir os compromissos da agenda.

O encontro também foi uma oportunidade para Ueslei agradecer pessoalmente ao piloto, com quem até então mantinha contato apenas pelas redes sociais. Como forma de reconhecimento pela ajuda e pela intermediação, ele também entregou uma miniatura ao profissional.

“Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido”, destaca Ueslei, ao recordar a importância da participação do piloto em toda a história.

Reconhecimento durante o show

A experiência reservava ainda outra surpresa. Tudo deu tão certo que Ueslei e sua namorada foram levados para acompanhar o show de Henrique & Juliano, ficando em frente ao palco.

Durante a apresentação, o alegretense viveu um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. Em determinado momento, a dupla fez uma menção especial a ele: “Alô, Ueslei, o homem das maquetes de avião!”.

A homenagem aconteceu algumas vezes ao longo do espetáculo e tornou a noite ainda mais inesquecível. Ao final do show, os artistas voltaram a agradecer pelo presente recebido.

Para Ueslei, ser reconhecido por artistas que sempre admirou e ter seu trabalho valorizado diante do público foi uma experiência difícil de descrever. A emoção foi ainda maior por poder compartilhar aquele momento com a namorada, que acompanhou todo o processo e esteve ao seu lado desde o início.

Ele faz questão de agradecer pelo apoio e pela parceria, reconhecendo que a presença dela foi importante para que tudo se concretizasse.

A paixão pela música e pela aviação

A história tem um significado especial porque Henrique & Juliano não são apenas artistas que Ueslei admira, mas também uma das principais referências musicais de sua vida.

Quando pega o violão para cantar, a dupla está entre suas maiores inspirações no sertanejo. O alegretense conta que sabe tocar praticamente todas as músicas dos cantores, o que tornou o encontro ainda mais significativo.

Além da admiração musical, existe a conexão com a aviação. Para quem vive esse universo, uma miniatura de uma aeronave importante representa muito mais do que um objeto decorativo. Ela carrega lembranças, experiências e o significado que aquele avião tem para seu proprietário.

Ueslei acredita que esse sentimento também esteve presente no presente entregue a Juliano e espera que a miniatura tenha sido recebida com o mesmo carinho com que foi produzida.

Novas oportunidades no caminho

A repercussão dessa experiência começou a abrir novas possibilidades profissionais para o alegretense. Apenas um dia depois do encontro com Henrique & Juliano, Ueslei recebeu o contato do ex-piloto de Luan Santana, que o procurou para solicitar um orçamento para a produção de uma maquete.

O episódio fez com que ele percebesse ainda mais longe o alcance que seu trabalho poderia ter, aproximando cada vez mais sua habilidade artesanal do universo da aviação e de pessoas que compartilham dessa paixão.

“Foi aí que comecei a ver onde as miniaturas e a aviação estão me levando”, conta.

O contato reforçou a percepção de que um trabalho desenvolvido com dedicação pode abrir portas inesperadas e conectar pessoas que, à primeira vista, parecem distantes da realidade de quem está começando ou buscando ampliar suas oportunidades.

Um sonho que virou lembrança para a vida toda

Ao olhar para tudo o que aconteceu, Ueslei guarda gratidão por cada pessoa que contribuiu para tornar o encontro possível. Da iniciativa de procurar a dupla nas redes sociais até a entrega pessoal da miniatura, cada etapa foi importante para transformar uma ideia em realidade.

O alegretense espera ter novas oportunidades de encontrar Henrique & Juliano e continuar acompanhando a trajetória dos artistas que tanto admira.

Mais do que entregar uma réplica de uma aeronave, Ueslei conseguiu unir duas grandes paixões: a aviação e a música sertaneja. A experiência também mostrou que suas miniaturas podem ultrapassar as bancadas de trabalho e alcançar pessoas que têm uma ligação especial com os aviões que inspiram suas criações.

Para quem transforma detalhes de aeronaves em peças feitas com dedicação, ver uma de suas miniaturas chegar às mãos de um ídolo e receber reconhecimento por isso é uma conquista que vai muito além do trabalho artesanal. É a prova de que, às vezes, uma ideia que surge de maneira despretensiosa pode se transformar em uma das histórias mais marcantes de uma vida.