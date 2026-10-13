Alegrete Summit retorna neste mês de outubro com tecnologia, empreendedorismo e novas conexões

Alegrete será palco de dois dias de inovação, tecnologia, empreendedorismo e conexão entre pessoas e ideias durante o Alegrete Summit 2026, marcado para os dias 29 e 30 de outubro. O evento será realizado na sede do Sicredi, na Avenida Assis Brasil, Cidade Alta.

A iniciativa busca aproximar empreendedores, estudantes, profissionais, empresas e pessoas interessadas em novas tecnologias e projetos, criando um espaço para troca de experiências e desenvolvimento de ideias que possam contribuir para o futuro do município e da região.

A edição de 2026 dá continuidade ao evento realizado no ano passado, quando o Alegrete Summit reuniu participantes em torno de discussões, experiências e oportunidades relacionadas ao desenvolvimento do território.

Entre as atividades previstas para este ano estão a Mostra Tecnológica, o Ideathon, experiências voltadas ao universo Games e Geek, a Banca Bye Bye Boss, além de painéis com convidados.

A programação também contará com momentos de reconhecimento e incentivo aos projetos desenvolvidos pelos participantes, incluindo premiações e apresentação de iniciativas.

A proposta do Alegrete Summit é criar um ambiente de conexão entre diferentes setores, aproximando o campo, a cidade, a tecnologia, o empreendedorismo e os talentos locais.

Durante os dois dias, os participantes poderão acompanhar as atividades, conhecer projetos e ampliar a rede de contatos, fortalecendo a troca de conhecimento e a construção de novas oportunidades.