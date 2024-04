Alegrete registra aumento nos casos de dengue, e seis bairros estão em alto risco da doença

Share on Email

O levantamento é conduzido pela Vigilância Epidemiológica, em colaboração com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Dengue –, organizado e analisado pelo analista de dados da SMS, Marco Rego.

Até o momento, foram notificados 252 casos, dos quais 16 foram confirmados (05 importados e 11 locais), 170 foram descartados e 66 ainda estão em investigação. Registraram-se oito (08) casos no gênero masculino e oito (08) no feminino, com um percentual de 6,35% de infectabilidade.

O município apresenta número de casos em diferentes regiões: dois (02) casos nos bairros Capão do Angico, Gamino, Promorar, Macedo e Sepé Tiarajú. Com um (01) caso, encontram-se os bairros Assunção, Airton Senna II, Renascer, Praça da Lagoa, Saint Pastous e Centro.

Segue abaixo algumas ações que devem ser tomadas, pelo menos uma vez por semana:

Verificar se a caixa d’água está bem tampada;

Deixar as lixeiras bem tampadas;

Colocar areia nos pratos de plantas;

Recolher e acondicionar o lixo do quintal;

Limpar as calhas;

Cobrir piscinas;

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;

Limpar a bandeja externa da geladeira;

Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação;

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;

Cobrir bem a cisterna;

Cobrir bem todos os reservatórios de água.

Alerta-se para o uso do repelente.

Para mais informações, entre em contato com a SMS por meio do telefone: 3961-1032.