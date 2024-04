Câmara realiza audiência e encaminhará documento à concessionária do serviço, solicitando melhorias na Rodoviária

Promovida pela CIDBES – Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, em conjunto com o vereador João Leivas, a audiência pública reuniu uma gama diversificada de pessoas e suas opiniões em prol do aprimoramento do serviço oferecido à comunidade. Os vereadores Anilton Oliveira, Bispo Ênio e o Secretário de Administração, Zeca Faraco, estavam na mesa dos trabalhos. Também estiveram presentes os vereadores João Monteiro, Luciano Belmonte e a vereadora Fátima Marchezan. A vice-presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, e representante legal da RGS – Estação Rodoviária LTDA, Georgina Teixeira, esteve presente. A sessão realizou um diálogo franco e construtivo sobre as necessidades prementes da rodoviária de Alegrete.

CIDBEs e João Leivas o proponente da audiência

Dentre as pautas debatidas, destacaram-se a supressão de linhas, o fechamento dos banheiros e a indisponibilidade da rodoviária nos horários de operação da empresa JBL. Essas questões, trazidas à tona pela comunidade e pelos legisladores, refletem a urgência de medidas que visem aprimorar não apenas a infraestrutura física, mas também os serviços oferecidos aos cidadãos. A secretária de promoção e desenvolvimento social, Iara Caferatti, contribuiu com um comparativo entre a estação rodoviária de Alegrete e outras similares no estado, enfatizando a necessidade de uma abordagem abrangente e proativa para promover o desenvolvimento da região. A participação do público foi fundamental para o enriquecimento do debate. Os cidadãos inscritos para falar expressaram uma variedade de preocupações, desde a qualidade dos serviços até questões logísticas e de acessibilidade. Os relatos detalhados forneceram uma visão vívida das dificuldades enfrentadas no dia a dia da estação rodoviária.

A audiência pública sobre melhorias na estação rodoviária de Alegrete é apenas o primeiro passo em uma jornada coletiva rumo a um futuro mais próspero e inclusivo para nossa comunidade. A Câmara de Vereadores vai enviar um documento com todas as solicitações já citadas à concessionária dos serviços aqui no Município.

Vice-presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, e representante legal da RGS – Estação Rodoviária LTDA. Georgina Teixeira.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores