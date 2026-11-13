Hoje é a última sexta-feira 13 de 2026

Em 2026, houve três sextas-feiras 13 (o número máximo possível em um ano do calendário gregoriano) 13 de fevereiro de 2026; 13 de março de 2026 e esta de 13 de novembro.

A Sexta-feira 13 é considerada popularmente como um dia de azar, resultado da combinação do dia da semana (sexta-feira) com o número 13. A origem e a má fama do número 13 remonta à Bíblia (como na Última Ceia, onde havia 13 pessoas na mesa contando com Judas, o traidor) e a crucificação de Jesus, que ocorreu em uma sexta-feira.

Ha pessoas que até hoje que evitam várias coisas neste dia como precaução: Passar por debaixo de escadas; quebrar espelhos (o que supostamente traria sete anos de azar) ou deixar espelhos descobertos à noite/durante tempestades; cruzar com gatos pretos; abrir guarda-chuvas em locais fechados; reunir 13 pessoas à mesa ou em uma refeição; Cortar o cabelo ou as unhas; deixar cair o pente ou a escova de cabelo ao se arrumar; derramar sal sem jogar um pouco sobre o ombro esquerdo e viajar ou pegar voos.

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Porém, muitas pessoas como os aposentados Flávio Ruas e Marina Severo comentam que isso não passa de crendices, mas respeitam pois cada um tem o direito de pensar e acreditar no que quiser desde que não prejudique outras pessoas.

Por crendices ou não é importante que todos sempre se cuidem em qualquer situação que tenham que enfrentar em qualquer dia do mês e tenham cuidados ao dirigir, fazer atividades físicas com as crianças e idosos. E aproveitam este dia quente e ensolarado que faz aqui em Alegrete, como mais uma oportunidade para se fazer sempre o melhor por nossa vida.

Por que 2027 terá só uma sexta-feira 13?

O dia 13 cai em uma sexta-feira sempre que o mês começa em um domingo. Em 2027, isso acontece apenas em agosto. Pelo calendário gregoriano, cada ano tem de uma a três a sextas-feiras 13.