Alegrete mantém bandeira laranja com 66,7% dos leitos UTI adulto ocupados

A 3ª Capital Farroupilha iniciou nesta terça-feira (11), mais uma semana na bandeira laranja no distanciamento controlado do governo do RS.

De acordo com os dados divulgados pelo covid.saude.rs.gov.br, atualizados às 10h09min, o município registra 66,7% de ocupação dos 18 leitos de UTI adulta disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, 12 deles estão ocupados. São 12 pacientes com outros doenças e três que tiveram a covid-19 confirmada.

Dos 18 respiradores, oito estão sendo usados com a taxa de ocupação de 44,4%. Nos leitos covid-19 fora da UTI, são 13 ocupados dos 18 disponíveis, taxa de ocupação chega a 72,2%.

Alegrete registrou o 12° óbito pela Covid-19, na tarde da última segunda-feira (10), conforme o último boletim epidemiológico divulgado ontem às 18h, a cidade tem 330 casos positivos, sendo 112 ativos e 206 casos já recuperados.

Em isolamento domiciliar estão 102 pessoas, com nove hospitalizadas, sendo um paciente de Alegrete internado em Santa Maria. Dados do boletim atestam que 281 pessoas apresentaram sintomas gripais leves e estão em observação inicial. Dezenove pessoas estão aguardando resultado de exame.

Na Região 03 – Uruguaiana, com nove hospitais 73,1% dos leitos de UTI estão ocupados (57 pacientes). Já os 163 leitos covid-19 na região abrigam 35 pessoas. Dos 78 respiradores, a taxa de uso é 42,3% (33 ocupados).

Dos 57 pacientes internados em Unidade de Tratamento Intensivo na região, 40 deles não apresentam o vírus, dois estão suspeitos e 15 tiveram a covid-19 confirmada.

Júlio Cesar Santos