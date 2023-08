Alegrete sedia etapas no masculino e feminino da Liga Gaúcha de Voleibol neste domingo

O naipe feminino terá suas disputas entre seis equipes no ginásio da Arena Esporte e Lazer a partir das 8h. Em quadra, SM voleibol Uruguaiana, VFA Alegrete, SPV Dom Pedrito, União Alegrete e as bageenses da ASUT e Sul Vôlei.

Vale destacar que o VFA está em 2º na classificação com 52 pontos, três atrás do líder Sputinik de Uruguaiana. Já o União ocupa a 7ª posição com 14 pontos.

Os jogos no masculino ocorrem no ginásio do União e vão contar com equipes de Rosário do Sul, Manoel Viana, Santana do Livramento, Nova Esperança do Sul, Alegrete, Itaqui e São Borja. Com apenas um representante alegretense no masculino, o União soma 56 pontos na vice liderança, atrás do Sputinik de Uruguaiana com 82 pontos.

Time do União, único representante de Alegrete na Liga.

Esta será a 6ª etapa da Liga Gaúcha de Voleibol e tem organização do VFA, União juntamente com a Arena Esporte e Lazer. Os jogos iniciam a partir das 8h nos dois ginásios e tem entrada franca.