Alegrete Summit começa com tecnologia, inovação e empreendedorismo

Quem circula pelo espaço encontra atrações que aproximam o público das novas tecnologias, além de uma programação voltada à troca de experiências entre profissionais, estudantes, empreendedores e interessados no desenvolvimento tecnológico.

Ao longo desta quinta-feira, o Palco Geek recebe atividades das 9h às 18h, enquanto a Mostra Tecnológica e a banca Bye Bye Boss, com o Instituto Federal Farroupilha (IFFar), estão previstas para o período das 14h às 18h.

A abertura oficial do evento está marcada para as 18h. Na sequência, a programação terá painéis sobre inovação e empreendedorismo.

Das 19h às 20h, o primeiro bloco, “Onde estamos?”, abordará o panorama estratégico do Rio Grande do Sul e da região. Participam o professor da Unipampa e coordenador do PampaTec, Alessandro Girardi; o empresário e professor da Urcamp, Rafael Dill; a coordenadora do Inova RS Fronteira Oeste e Campanha, Cássia Nespolo; o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade; e o presidente do Sicredi Essência, Zeca Menezes. A mediação será de Cristina Aurélio, gestora de Inovação e Tecnologia do Inova RS.

Entre as 20h e as 20h45, o segundo bloco discutirá “Para onde vamos?”, com o tema “O futuro já chegou (e eu vi de perto na China): tecnologia, negócios e comportamento”. A atividade terá participação de Emerson Oliveira Rizzatti, coordenador da Incubadora do PampaTec, com mediação de Cristina Aurélio.

Encerrando a programação de quinta-feira, das 20h45 às 21h30, o bloco “Do Summit ao negócio” apresentará experiências de empresários de Alegrete, com mediação de Felipe Barão.

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Programação continua na sexta-feira

O Alegrete Summit segue nesta sexta-feira (30), com atividades ao longo do dia. Das 8h30 às 18h, será realizado o Ideathon, enquanto o Palco Geek funcionará das 9h às 18h. A Mostra Tecnológica também estará aberta ao público das 14h às 18h.

No fim da tarde, das 18h às 18h40, ocorre a premiação do Ideathon. Na sequência, das 18h45 às 19h25, Anita Rizzatti ministrará uma oficina sobre produção de vídeos para redes sociais.

A abertura do segundo dia está prevista para as 19h30. Às 19h40, o evento recebe o case “Contact Pró: da escassez ao estado da arte”, que abordará os 11 anos de transformação de problemas reais em soluções tecnológicas. A apresentação será conduzida por Evandro Salles, cofundador e CEO da Contact Pró, e Sandro Salles, cofundador e CTO da empresa.

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Das 20h35 às 21h35, a programação terá a palestra “Inovação Humanizada”, com Marcus Rossi, criador do Gramado Summit. O encerramento está previsto para as 22h.

Com atividades interativas, mostras, oficinas, palestras e apresentações de experiências empresariais, o Alegrete Summit busca aproximar a comunidade das novas tecnologias e estimular o diálogo sobre inovação, negócios e oportunidades de desenvolvimento para o município e a região.