Alegrete tem mais de 13 mil idosos acima de 60 anos a espera da vacina

A polêmica com a vacinação para profissionais de educação física e veterinários, em Alegrete, antes de idosos acima de 60 anos ou mais gerou muitos questionamentos no Município.

De acordo com dados da Coordenadoria Regional de Saúde, em Alegrete tem 13.945 idosos com 60 anos ou mais. Os que vivem em casas de repouso representam um total de 234 pessoas, entre os residentes e funcionários.

A presidente do Conselho Municipal de Idosos, Vilma Siqueira, diz que desde que iniciou a vacinação solicitou que todos os idosos da cidade fossem imunizados, por razões lógicas de proteção a esta faixa etária. Com a chegada de mais 1.370 doses de vacinas em Alegrete, esta semana, a previsão é de a partir deste dia 9, serão contemplados os idosos acima de 85 anos. Esses devem ir até sua unidade de saúde com sala de vacina, com documento, para serem imunizados.

Esta situação chegou ao Ministério Público que solicitou uma posição da Prefeitura. A explicação foi de que de o Município segue o que determina o Ministério da Saúde.

O Plano Nacional de Vacinação feito pelo Ministério da Saúde coloca trabalhadores dos serviços de saúde na lista de grupos prioritários, e inclui nessa categoria todos os que atuam em espaços e estabelecimentos de saúde, como hospitais, clínicas e laboratório, sejam eles profissionais da saúde (como médicos, enfermeiros, veterinários e profissionais de educação física), como trabalhadores de apoio (cozinheiros, seguranças, recepcionistas, por exemplo).

A secretária de Saúde de Alegrete, Haracelli Fontoura, diz que as categorias de veterinários e educadores físicos constam na resolução 218, publicada pelo Ministério da Saúde em 1997, entre os profissionais da área.

“Baseada nessa resolução e no protocolo do estado, onde fala em demais profissionais de saúde, que entraram esses profissionais”, diz a secretária. Ela explica ainda que profissões como psicólogo, odontólogo e farmacêutico também já podem ser vacinados no município. Vera Soares Pedroso